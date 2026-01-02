Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает мирные инициативы Азербайджана и позитивно реагирует на усилия Баку по нормализации отношений с Ереваном. Об этом заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью The Washington Times.

Гаджиев отмечает, что оперативная реакция американского лидера на мирную повестку Азербайджана заслуживает высокой оценки.

«Что заслуживает высокой оценки, так это незамедлительная ответная реакция Трампа и его всестороннее участие», – указал помощник президента Азербайджана.

При этом помощник президента подчеркнул, что само существование 907-й поправки остается серьезным препятствием на пути к устойчивому миру.

«Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию», – отметил Гаджиев.

Он также заявил, что администрация Байдена–Блинкена нанесла ощутимый урон двусторонним отношениям между Азербайджаном и США. По словам Гаджиева, период, когда американо-азербайджанские связи были более теплыми при Трампе, резко контрастирует с политикой предыдущей администрации.

«К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям», – подчеркнул он.

Гаджиев напомнил, что именно администрация Байдена восстановила действие 907-й поправки сразу после завершения миссии США в Афганистане.

В качестве примера результативного взаимодействия с администрацией Трампа помощник президента Азербайджана указал на ключевую роль, которую она сыграла в первый президентский срок Трампа в вопросе поставок каспийского газа на европейский рынок через Южный газовый коридор.

Говоря о шагах Баку по налаживанию экономических связей с Ереваном, Гаджиев отметил экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также создание условий для транзита зерна в эту страну.

«Это может показаться символичным, но помимо символизма есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом», – подчеркнул он.

Отдельно отметив, что Азербайджан исторически является пространством религиозной толерантности, помощник президента заявил, что республика выступает естественным партнером Запада в нестабильном регионе.

«У нас еврейская, христианская и мусульманская общины живут бок о бок на протяжении веков. Это наша традиция, это наша идентичность. У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы имеем полную поддержку администрации Трампа», – подчеркнул Гаджиев.