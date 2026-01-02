USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена

12:48 630

Администрация президента США Дональда Трампа поддерживает мирные инициативы Азербайджана и позитивно реагирует на усилия Баку по нормализации отношений с Ереваном. Об этом заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев в интервью The Washington Times.

Гаджиев отмечает, что оперативная реакция американского лидера на мирную повестку Азербайджана заслуживает высокой оценки.

«Что заслуживает высокой оценки, так это незамедлительная ответная реакция Трампа и его всестороннее участие», – указал помощник президента Азербайджана.

При этом помощник президента подчеркнул, что само существование 907-й поправки остается серьезным препятствием на пути к устойчивому миру.

«Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию», – отметил Гаджиев.

Он также заявил, что администрация Байдена–Блинкена нанесла ощутимый урон двусторонним отношениям между Азербайджаном и США. По словам Гаджиева, период, когда американо-азербайджанские связи были более теплыми при Трампе, резко контрастирует с политикой предыдущей администрации.

«К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям», – подчеркнул он.

Гаджиев напомнил, что именно администрация Байдена восстановила действие 907-й поправки сразу после завершения миссии США в Афганистане.

В качестве примера результативного взаимодействия с администрацией Трампа помощник президента Азербайджана указал на ключевую роль, которую она сыграла в первый президентский срок Трампа в вопросе поставок каспийского газа на европейский рынок через Южный газовый коридор.

Говоря о шагах Баку по налаживанию экономических связей с Ереваном, Гаджиев отметил экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, а также создание условий для транзита зерна в эту страну.

«Это может показаться символичным, но помимо символизма есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом», – подчеркнул он.

Отдельно отметив, что Азербайджан исторически является пространством религиозной толерантности, помощник президента заявил, что республика выступает естественным партнером Запада в нестабильном регионе.

«У нас еврейская, христианская и мусульманская общины живут бок о бок на протяжении веков. Это наша традиция, это наша идентичность. У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы имеем полную поддержку администрации Трампа», – подчеркнул Гаджиев.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3254
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 685
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 631
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1900
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10824
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18300
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2102
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2004
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1575
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2501
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4926

ЭТО ВАЖНО

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3254
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 685
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 631
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1900
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10824
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18300
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2102
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2004
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1575
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2501
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4926
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться