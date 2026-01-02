USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Бакинцам пообещали погоду без сюрпризов: прохладно, но без осадков

12:59 358

В Баку и на Апшеронском полуострове 3 января прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь на 3 января на ряде пригородных территорий не исключены слабые осадки. Северо-западный ветер в утренние часы сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 2° тепла, днем ожидается 5–8° тепла. Атмосферное давление снизится до 769 мм ртутного столба, относительная влажность сохранится на уровне 70–80%.

В регионах республики в целом прогнозируется преимущественно сухая погода. В ночные часы в отдельных горных районах возможны слабые осадки, местами в виде снега. В некоторых районах ожидается туман. Ветер преимущественно умеренный, западного направления.

Температура воздуха по регионам ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем – 5–9° тепла. В горах ночью ожидается 7–12° мороза, в высокогорных районах – 15–20° мороза, днем – 3–7° мороза.

В ночные и утренние часы на отдельных горных участках автодорог возможно образование гололедицы.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3255
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 686
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 631
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1901
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10825
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18300
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2102
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2005
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1575
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2501
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4927

