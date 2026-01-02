Бакинцам пообещали погоду без сюрпризов: прохладно, но без осадков

В Баку и на Апшеронском полуострове 3 января прогнозируется переменная облачность, существенных осадков не ожидается, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В ночь на 3 января на ряде пригородных территорий не исключены слабые осадки. Северо-западный ветер в утренние часы сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 1° мороза до 2° тепла, днем ожидается 5–8° тепла. Атмосферное давление снизится до 769 мм ртутного столба, относительная влажность сохранится на уровне 70–80%.

В регионах республики в целом прогнозируется преимущественно сухая погода. В ночные часы в отдельных горных районах возможны слабые осадки, местами в виде снега. В некоторых районах ожидается туман. Ветер преимущественно умеренный, западного направления.

Температура воздуха по регионам ночью составит от 4° мороза до 1° тепла, днем – 5–9° тепла. В горах ночью ожидается 7–12° мороза, в высокогорных районах – 15–20° мороза, днем – 3–7° мороза.

В ночные и утренние часы на отдельных горных участках автодорог возможно образование гололедицы.