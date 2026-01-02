«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря продемонстрировал «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение и проявил «полное и абсолютное невежество», сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Собеседник утверждает, что украинская делегация «лезла из кожи вон», выполняя все требования американской стороны, однако на итоговой пресс-конференции услышала от Трампа, что «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха». «Это, вероятно, ранило их больше всего», – отметил дипломат.

Трамп тогда заявил: «Они будут помогать, Россия будет помогать (в восстановлении Украины). Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент (Владимир) Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам».

Как отмечается, накануне встречи с Зеленским американский президент провел телефонный разговор с Путиным, а еще одна беседа состоялась уже после переговоров делегаций США и Украины.

Во время второго контакта Путин проинформировал Трампа о якобы имевшей место попытке атаки его резиденции в Новгородской области с использованием беспилотников.

Трамп заявил, что подобные действия Киева были бы «очень плохими», однако впоследствии репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что это произошло после разговора Трампа с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом – по данным The Wall Street Journal, американская разведка не обнаружила подтверждений атаки на резиденцию. Украина, в свою очередь, отрицает, что планировала удар.