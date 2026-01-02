USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского

13:10 687

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря продемонстрировал «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение и проявил «полное и абсолютное невежество», сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Собеседник утверждает, что украинская делегация «лезла из кожи вон», выполняя все требования американской стороны, однако на итоговой пресс-конференции услышала от Трампа, что «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха». «Это, вероятно, ранило их больше всего», – отметил дипломат.

Трамп тогда заявил: «Они будут помогать, Россия будет помогать (в восстановлении Украины). Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха. Президент (Владимир) Путин был очень щедр в том, что касается достижения Украиной успеха, в том числе за счет поставок энергии, электричества, других вещей по очень низким ценам».

Как отмечается, накануне встречи с Зеленским американский президент провел телефонный разговор с Путиным, а еще одна беседа состоялась уже после переговоров делегаций США и Украины.

Во время второго контакта Путин проинформировал Трампа о якобы имевшей место попытке атаки его резиденции в Новгородской области с использованием беспилотников.

Трамп заявил, что подобные действия Киева были бы «очень плохими», однако впоследствии репостнул в Truth Social публикацию New York Post с критикой в адрес России. Источник Reuters сообщил, что это произошло после разговора Трампа с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом – по данным The Wall Street Journal, американская разведка не обнаружила подтверждений атаки на резиденцию. Украина, в свою очередь, отрицает, что планировала удар.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3256
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 688
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 633
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1903
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10826
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18302
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2102
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2006
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1576
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2501
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4927

