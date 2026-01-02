Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды

Глава администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева дала свое первое крупное интервью, в котором подробно рассказала о своей роли в системе госуправления, стиле работы президента и ключевых приоритетах администрации. Об этом сообщают узбекистанские СМИ.

По ее словам, администрация президента сосредоточена на формировании стратегических направлений и контроле исполнения решений, а не на оперативном управлении. Она назвала текущий период «эпохой реформ», подчеркнув, что устойчивые изменения требуют постоянного контроля, ответственности и обратной связи с обществом.

Мирзиёева рассказала о личных качествах президента Шавката Мирзиёева, отметив его умение слушать людей, доверять команде и развивать кадровый потенциал. По ее словам, реформы реализуются не только через жесткие решения, но и за счет гибкости, диалога и доверия.

Глава администрации обозначила пять приоритетных направлений работы: водоснабжение, образование, здравоохранение, развитие бизнеса и судебную систему. Особое внимание, по ее словам, уделяется вопросам воды как стратегическому ресурсу для аграрной страны. Изменения в образовании и медицине она назвала долгосрочными задачами, результаты которых невозможно увидеть мгновенно.

Отдельно Мирзиёева подчеркнула значение судебной системы. По ее мнению, без прозрачного и справедливого правосудия невозможны эффективные реформы в экономике, рост инвестиций и доверие граждан к государству.

Говоря о личных интересах, Саида Мирзиёева призналась, что ей близка международная дипломатия и диалог. Она отметила, что общение с людьми и укрепление сотрудничества служат общей цели – улучшению качества жизни граждан. Принцип «каждый человек важен», по ее словам, остается ключевым в государственной политике.

Мирзиёева также объяснила свое назначение главой администрации необходимостью обеспечить президенту прямую и объективную информацию о ситуации на местах. По ее словам, именно такой механизм позволяет эффективно контролировать реализацию реформ и своевременно реагировать на реальные проблемы регионов.