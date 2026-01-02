USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Дочь в центре внимания: зачем товарищ Ким привел семью в мавзолей

13:36 93

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кымсусанский дворец, расположенный на северо-востоке Пхеньяна, является усыпальницей основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира – деда и отца нынешнего руководителя страны. Ким Чен Ын прибыл в мемориальный комплекс, чтобы отдать дань их памяти, сообщает агентство.

В памятных мероприятиях приняли участие высокопоставленные представители руководства страны и члены Центрального комитета Трудовой партии Кореи. ЦТАК распространило фотоматериалы, на которых Ким Чжу Э запечатлена в главном зале дворца между отцом и матерью.

В течение последних трех лет северокорейские государственные СМИ регулярно уделяют внимание публичной активности дочери Ким Чен Ына. По оценкам аналитиков и южнокорейских спецслужб, ее постепенно готовят к возможной роли будущего лидера страны, отмечает Reuters.

Вице-президент сеульского Университета Седжон Чон Сон Чан назвал первое появление Ким Чжу Э в Кымсусанском дворце «продуманным шагом» со стороны ее отца накануне предстоящего съезда правящей партии. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин, в свою очередь, указывает, что власти КНДР формируют образ «стабильной семьи» Кима, на ключевых мероприятиях которого сопровождают супруга и дочь.

Ранее Ким Чжу Э участвовала в новогодних торжествах, а в сентябре 2025 года впервые совершила официальную зарубежную поездку, посетив Китай.

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3256
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 692
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 633
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1905
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10827
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18304
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2103
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2008
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1576
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2502
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4928

ЭТО ВАЖНО

Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3256
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 692
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 633
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 1905
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 10827
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 18304
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
«Серая зона» и новые бои: что происходит на юге Украины?
10:52 2103
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область
НПЗ под ударом: украинские дроны атаковали Самарскую область видео
10:35 2008
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
«Глубоко опечалены трагедией»: Алиев направил письмо президенту Швейцарии
10:27 1576
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
Танкер раздора: Россия потребовала от США отстать от Bella 1
10:03 2502
Верующие ложатся в гробы
Верующие ложатся в гробы объектив haqqin.az
03:49 4928
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться