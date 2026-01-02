Дочь в центре внимания: зачем товарищ Ким привел семью в мавзолей

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Кымсусанский дворец Солнца вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Кымсусанский дворец, расположенный на северо-востоке Пхеньяна, является усыпальницей основателя КНДР Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира – деда и отца нынешнего руководителя страны. Ким Чен Ын прибыл в мемориальный комплекс, чтобы отдать дань их памяти, сообщает агентство.

В памятных мероприятиях приняли участие высокопоставленные представители руководства страны и члены Центрального комитета Трудовой партии Кореи. ЦТАК распространило фотоматериалы, на которых Ким Чжу Э запечатлена в главном зале дворца между отцом и матерью.

В течение последних трех лет северокорейские государственные СМИ регулярно уделяют внимание публичной активности дочери Ким Чен Ына. По оценкам аналитиков и южнокорейских спецслужб, ее постепенно готовят к возможной роли будущего лидера страны, отмечает Reuters.

Вице-президент сеульского Университета Седжон Чон Сон Чан назвал первое появление Ким Чжу Э в Кымсусанском дворце «продуманным шагом» со стороны ее отца накануне предстоящего съезда правящей партии. Старший научный сотрудник Корейского института национального объединения Хон Мин, в свою очередь, указывает, что власти КНДР формируют образ «стабильной семьи» Кима, на ключевых мероприятиях которого сопровождают супруга и дочь.

Ранее Ким Чжу Э участвовала в новогодних торжествах, а в сентябре 2025 года впервые совершила официальную зарубежную поездку, посетив Китай.