Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Тысяча машин за одну ночь: как Франция встретила Новый год

13:45

Во Франции в новогоднюю ночь было сожжено более тысячи автомобилей. Такие данные приводятся в обновленной сводке МВД страны.

«Констатируем увеличение (по сравнению с прошлым годом) количества пострадавших от огня автомобилей (как вследствие прямого поджога, так и от распространения огня): 1 173 машины сгорели, тогда как в прошлом году таковых насчитывалось 984», – гласит документ. Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о 813 подожженных автомобилях за ночь.

В новогоднюю ночь сотрудники полиции неоднократно становились объектом нападений со стороны хулиганов. Большинство инцидентов произошло на севере и востоке Франции, наиболее напряженная обстановка была зафиксирована в Страсбурге. Вместе с тем в МВД отметили, что по степени серьезности эти происшествия уступали прошлогодним.

Всего за ночь полицейские и жандармы задержали 505 человек, из них 403 были помещены под стражу. В Париже были задержаны 125 человек, при этом 75 из них оставлены под стражей, в основном по делам о насилии и вандализме. В префектуре полиции столицы подчеркнули, что за минувшую ночь на территории Парижа не было зафиксировано ни одного поджога автомобилей, а также случаев повреждения городской инфраструктуры.

Для обеспечения порядка в новогоднюю ночь министерство задействовало около 90 тыс. полицейских и жандармов, включая порядка 10 тыс., дежуривших в Париже и прилегающих пригородах. Глава МВД Лоран Нуньес сообщил, что дал указание префектам «действовать жестко» в случае проявлений вандализма и насилия.

