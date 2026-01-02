Массовые аресты в Турции после перестрелки с боевиками ИГ

В турецкой провинции Ялова по решению суда арестованы 26 человек, задержанных ранее в рамках расследования перестрелки с членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), в результате которой погибли сотрудники полиции. Об этом сообщает телеканал A haber.

После вооруженного столкновения, произошедшего 29 декабря, правоохранительные органы развернули масштабную операцию в Ялове и прилегающих провинциях для выявления лиц, причастных к деятельности ИГ. В ходе первичных мероприятий были задержаны 42 человека, предположительно имевшие контакты с боевиками. Все они предстали перед судом, который санкционировал арест 26 подозреваемых.

В последующие дни после инцидента в Ялове турецкие силовые структуры провели широкомасштабные антитеррористические рейды уже в нескольких десятках провинций страны. В рамках этих операций были задержаны порядка 360 человек, вопрос об их возможном аресте предстоит рассмотреть судебным инстанциям.

Перестрелка в Ялове, расположенной на северо-западе Турции, произошла 29 декабря. В ходе операции были ликвидированы шесть экстремистов, укрывавшихся в жилом доме вместе с женщинами и детьми. Трое сотрудников полиции погибли, еще восемь полицейских и один охранник получили ранения. В МВД Турции уточнили, что все уничтоженные боевики являлись гражданами страны.