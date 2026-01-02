USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Массовые аресты в Турции после перестрелки с боевиками ИГ

14:06 744

В турецкой провинции Ялова по решению суда арестованы 26 человек, задержанных ранее в рамках расследования перестрелки с членами террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), в результате которой погибли сотрудники полиции. Об этом сообщает телеканал A haber.

После вооруженного столкновения, произошедшего 29 декабря, правоохранительные органы развернули масштабную операцию в Ялове и прилегающих провинциях для выявления лиц, причастных к деятельности ИГ. В ходе первичных мероприятий были задержаны 42 человека, предположительно имевшие контакты с боевиками. Все они предстали перед судом, который санкционировал арест 26 подозреваемых.

В последующие дни после инцидента в Ялове турецкие силовые структуры провели широкомасштабные антитеррористические рейды уже в нескольких десятках провинций страны. В рамках этих операций были задержаны порядка 360 человек, вопрос об их возможном аресте предстоит рассмотреть судебным инстанциям.

Перестрелка в Ялове, расположенной на северо-западе Турции, произошла 29 декабря. В ходе операции были ликвидированы шесть экстремистов, укрывавшихся в жилом доме вместе с женщинами и детьми. Трое сотрудников полиции погибли, еще восемь полицейских и один охранник получили ранения. В МВД Турции уточнили, что все уничтоженные боевики являлись гражданами страны.

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10018
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
15:47 327
Протесты в Иране: «Это последняя битва»
Протесты в Иране: «Это последняя битва» видео; обновлено 15:59
15:59 6614
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6459
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 3519
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3487
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 2902
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1448
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 3061
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 11413
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 19157

ЭТО ВАЖНО

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10018
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
15:47 327
Протесты в Иране: «Это последняя битва»
Протесты в Иране: «Это последняя битва» видео; обновлено 15:59
15:59 6614
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6459
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 3519
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3487
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 2902
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1448
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 3061
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 11413
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 19157
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться