Шторм на Каспии и гололед: экстренные предупреждения властей
Шторм на Каспии и гололед: экстренные предупреждения властей

Шторм на Каспии и гололед: экстренные предупреждения властей

14:19

Государственное морское и портовое агентство Азербайджана предупредило суда об ухудшении погодных условий и призвало соблюдать меры безопасности. Об этом говорится в сообщении госагентства.

Согласно распространенной информации, 2 января в Каспийском море прогнозируется усиление северо-западного и северного ветра до 18–23 м/с, местами — до 25–28 м/с, а в открытой части акватории порывы могут достигать 30 м/с. Высота волн ожидается в пределах 2–3 метров с последующим увеличением до 3–5 метров.

«Судовладельцам и экипажам рекомендовано учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности», – говорится в заявлении.

Между тем в Главном управлении государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана сообщили, что снежная и морозная погода, установившаяся в ряде регионов республики, существенно осложнила движение на автомобильных трассах.

В ведомстве подчеркнули, что скользкое дорожное покрытие, ухудшение видимости и резкие погодные колебания значительно повышают вероятность ДТП. По информации ГУДГП, одной из ключевых причин аварий в зимних условиях остается эксплуатация изношенных либо не соответствующих сезону шин.

Водителям рекомендовано по возможности воздержаться от дальних поездок, особенно по маршрутам, проходящим через горные районы, заранее проверить техническое состояние транспортных средств и использовать зимние шины. Также обращается внимание на необходимость выбирать скорость с учетом дорожной обстановки, соблюдать безопасную дистанцию и не управлять автомобилем в состоянии усталости.

В МВД, в свою очередь, сообщили, что министерство совместно с другими государственными структурами продолжает работы по очистке автомобильных дорог и дорожных знаков от снега и льда в регионах страны.

В ведомстве отметили, что на фоне снежной погоды и увеличения транспортного потока в праздничные дни усилено полицейское дежурство на улицах, проспектах, пешеходных переходах и магистралях.

«Дороги и дорожные знаки очищаются от снега и льда, дороги посыпаются песком и солью, гражданам при необходимости оказывается помощь», – говорится в сообщении.

Кроме того, в МВД уточнили, что в горных районах, включая Агсуинский перевал, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасное движение транспорта.

