Разведка Украины заявляет о возможной «провокации» России

Служба внешней разведки Украины (СВР) утверждает, что в Кремле якобы готовят провокацию с целью срыва мирных переговоров, сообщает РБК-Украина.

«Указанная операция имеет комплексный характер. После так называемой «атаки на резиденцию (президента России Владимира) Путина» фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации», – говорится в сообщении СВР.

В украинской разведке заявили, что с высокой долей вероятности речь может идти о переходе «от информационного и манипулятивного воздействия к силовым провокациям». В качестве возможного времени таких действий указывается период накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю – 7 января.

В СВР утверждают, что местом предполагаемой провокации якобы может стать «культовое сооружение либо иной объект, обладающий высоким символическим значением» как на территории России, так и на захваченных территориях Украины.