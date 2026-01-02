USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Разведка Украины заявляет о возможной «провокации» России

14:51 883

Служба внешней разведки Украины (СВР) утверждает, что в Кремле якобы готовят провокацию с целью срыва мирных переговоров, сообщает РБК-Украина.

Глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко

«Указанная операция имеет комплексный характер. После так называемой «атаки на резиденцию (президента России Владимира) Путина» фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации», – говорится в сообщении СВР.

В украинской разведке заявили, что с высокой долей вероятности речь может идти о переходе «от информационного и манипулятивного воздействия к силовым провокациям». В качестве возможного времени таких действий указывается период накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю – 7 января.

В СВР утверждают, что местом предполагаемой провокации якобы может стать «культовое сооружение либо иной объект, обладающий высоким символическим значением» как на территории России, так и на захваченных территориях Украины.

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10021
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
15:47 331
Протесты в Иране: «Это последняя битва»
Протесты в Иране: «Это последняя битва» видео; обновлено 15:59
15:59 6617
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6461
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 3523
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3487
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 2905
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1450
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 3064
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 11414
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 19158

