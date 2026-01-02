USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Роботы выходят на войну: Украина стала полигоном для дронов-убийц

Роботы выходят на войну: Украина стала полигоном для дронов-убийц

Применение беспилотников в российско-украинской войне за последний год резко эволюционировало, превратив поле боя в пространство появления принципиально нового и опасного вида вооружений – роботов-убийц, пишет The New York Times.

«На линии фронта и в воздушном пространстве обеих стран беспилотники с недавно разработанными автономными функциями ежедневно задействуются в боевых действиях. К прошлой весне дроны Bumblebee, запускаемые с украинских позиций, выполнили более 1000 боевых вылетов по российским целям. По словам операторов, с тех пор их количество исчисляется уже тысячами», – пишет издание.

Как отмечает NYT со ссылкой на отчеты российской технической разведки, появление беспилотников Bumblebee вызвало серьезную обеспокоенность в военных кругах Кремля. В одном из документов, подготовленном по итогам изучения поврежденного дрона, найденного на линии фронта, речь идет о загадочном аппарате с чипами и материнской платой «высочайшего качества, соответствующими уровню ведущих мировых производителей микроэлектроники». В отчете указывались недостатки, характерные для прототипа, однако он завершался тревожным выводом: «Несмотря на существующие ограничения, технология продемонстрирует свою эффективность, а сфера ее применения будет продолжать расширяться».

«Украина превратилась в полигон для испытаний с боевой стрельбой, где производители оружия, правительства, венчурные капиталисты, передовые подразделения, а также программисты и инженеры со всего Запада сотрудничают для создания оружия», – подчеркивается в статье.

К числу функций, которые теперь выполняются без участия оператора, относятся взлет и зависание, определение местоположения, навигация к районам атаки, а также распознавание целей, их сопровождение и преследование – вплоть до нанесения финального удара. Разработчики программного обеспечения также связали несколько дронов в единую систему управления, позволяющую передавать контроль между операторами или выстраивать аппараты в строго скоординированные последовательные атаки, что рассматривается как шаг к созданию управляемых компьютерами роев. Подобные системы уже находятся на вооружении сухопутных бригад, а также подразделений ПВО, разведки и десантных частей.

В то же время, следует из исследования сбитых российских беспилотников, проведенного частной компанией Conflict Armament Research, вооруженные силы РФ также внедряют системы, усовершенствованные с применением искусственного интеллекта.

