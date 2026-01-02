USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Берлин призвал «перезагрузить» Совбез ООН

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости масштабного реформирования Совета Безопасности ООН, так как действующий формат органа нередко приводит к тупиковым ситуациям. Об этом он сказал в интервью агентству DPA.

«Совет Безопасности должен отражать мир XXI века, а не мир непосредственно послевоенного периода после 1945 года», — заявил Вадефуль. По его словам, Берлин намерен добиваться усиления роли государств глобального Юга в работе органа. Министр добавил, что ряд процедур Совбеза можно упростить и сделать более эффективными. При этом он заверил, что Германия последовательно поддерживает систему ООН и «не выйдет из нее, как это сделали другие».

Отдельно Вадефуль обратил внимание на совокупный вес Европы и Африки в ООН, подчеркнув, что вместе эти регионы располагают более чем 40% голосов. «Вместе мы обладаем огромным весом. Но для этого Африка также должна быть лучше представлена на международной арене, таким образом, чтобы это отражало вес данного континента», – пояснил глава МИД.

