Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис президента (ОП). Об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам президента, сейчас Украине необходимо сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке переговоров. Именно на выполнении этих задач, отметил Зеленский, должна быть сосредоточена работа Офиса президента.

Глава украинского государства подчеркнул, что Буданов имеет специальный опыт в сфере безопасности и обороны и достаточный управленческий ресурс для достижения результатов. Президент также поручил новому руководителю Офиса президента во взаимодействии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины и другими руководителями и институтами обновить стратегические основы обороны и развития государства и подготовить дальнейшие шаги для их утверждения.

