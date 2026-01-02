Авиация Саудовской Аравии ударила по йеменским сепаратистам

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли не менее семи авиаударов по объектам сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) в йеменской провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. Об этом агентству AFP сообщил представитель ЮПС.

«Саудовская Аравия нанесла семь ударов по нашему лагерю в Эль-Хаше, среди наших сил есть погибшие и раненые», – сообщил агентству AFP представитель Южного переходного совета, курирующий ситуацию в долине Хадрамаут.

В свою очередь официальный представитель вооруженных формирований ЮПС Мухаммед ан-Накиб также подтвердил факт авиаударов, подчеркнув, что силы совета ведут борьбу с террористическими группировками. «Саудовская авиация не сломит нашу стойкость и не отдалит победу», – приводит его слова близкий к сепаратистам канал AIC.

Ранее в пятницу председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил губернатора Хадрамаута Салема аль-Ханбаши командующим силами «Щит родины» в этой провинции. После этого аль-Ханбаши объявил о начале операции, целью которой является передача военных лагерей сепаратистов под контроль правительственных сил.