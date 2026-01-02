USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Авиация Саудовской Аравии ударила по йеменским сепаратистам

15:51 92

Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли не менее семи авиаударов по объектам сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) в йеменской провинции Хадрамаут, расположенной на востоке страны. Об этом агентству AFP сообщил представитель ЮПС.

«Саудовская Аравия нанесла семь ударов по нашему лагерю в Эль-Хаше, среди наших сил есть погибшие и раненые», – сообщил агентству AFP представитель Южного переходного совета, курирующий ситуацию в долине Хадрамаут.

В свою очередь официальный представитель вооруженных формирований ЮПС Мухаммед ан-Накиб также подтвердил факт авиаударов, подчеркнув, что силы совета ведут борьбу с террористическими группировками. «Саудовская авиация не сломит нашу стойкость и не отдалит победу», – приводит его слова близкий к сепаратистам канал AIC.

Ранее в пятницу председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими назначил губернатора Хадрамаута Салема аль-Ханбаши командующим силами «Щит родины» в этой провинции. После этого аль-Ханбаши объявил о начале операции, целью которой является передача военных лагерей сепаратистов под контроль правительственных сил.

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10026
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
15:47 338
Протесты в Иране: «Это последняя битва»
Протесты в Иране: «Это последняя битва» видео; обновлено 15:59
15:59 6629
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6462
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 3530
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3487
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 2913
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1450
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 3066
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 11417
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 19159

ЭТО ВАЖНО

Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10026
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента
15:47 338
Протесты в Иране: «Это последняя битва»
Протесты в Иране: «Это последняя битва» видео; обновлено 15:59
15:59 6629
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6462
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 3530
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3487
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 2913
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1450
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
«Не ищите виноватых в Америке»: Пезешкиан признал вину властей
11:56 3066
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией новые подробности
1 января 2026, 18:55 11417
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков
В Иране военное положение. Протестующие избивают силовиков развитие ситуации; все еще актуально
02:00 19159
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться