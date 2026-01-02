Путин пробивает блокаду руками Трампа

Объявленная Дональдом Трампом «полная и окончательная» блокада Венесуэлы превращается в трагикомедию. Траги, потому что американские военные с сентября потопили около 30 венесуэльских катеров у побережья этой страны, в результате чего были убиты 110 человек. Никаких доказательств, что эти люди перевозили наркотики, представлено не было. Как пишет венесуэльская пресса, в большинстве своем это были обычные рыбаки. А комедия началась две недели назад, когда береговая охрана США попыталась остановить танкер Bella 1. Под заявленным флагом Гайаны он пришел из Ирана к берегам Венесуэлы, где должен был наполнить свои трюмы нефтью. Однако, когда к нему подошли американцы, он резко изменил курс и стал удирать в противоположную сторону, вглубь северной Атлантики.

Береговая охрана США продолжила его преследование на расстоянии в половину морской мили. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Члены экипажа нарисовали на ржавом борту этого старого танкера российский флаг и не стали останавливаться. А вскоре правительство России потребовало от США прекратить преследование танкера. Это требование было передано в самый канун Нового года в американский Госдепартамент. Выяснилось, что название танкера совсем не Bella, а Marinerа, и порт его приписки — Сочи. С тех пор Госдеп словно воды в рот набрал — никаких комментариев. Никто не знает, что предпримет решительная администрация Трампа. Может быть, будет сопровождать танкер до самого Сочи? Если все-таки в Вашингтоне решатся задержать его, чтобы не расписываться в своей слабости, тогда придется вызвать морской спецназ — Maritime Special Response Team, который используется для абордажа не подчиняющихся приказам судов.

Впрочем, последнее маловероятно. Трамп вряд ли окажется способным на силовые действия против Путина. Особенно в период, когда с непонятной перспективой продолжаются некие переговоры по поводу прекращения огня в Украине. Скорее всего, хозяин Белого дома, полуразрушенного из-за строительства бального дворца, вновь посетует, что ему не удается «очаровать» российского руководителя. История с переобутым на воде танкером показала всю «силу» и «решительность» администрации Трампа, который заявил о своем твердом намерении покончить с наркотрафиком в Венесуэле и даже сместить режим Николаса Мадуро. До сегодняшнего дня США задержали два танкера, сопроводили их в порты Техаса, а нефть конфисковали. Всего санкции были объявлены против шести танкеров, которые перевозят венесуэльскую нефть, большая часть которой направляется в Китай. Они продолжают оставаться в портах той страны в ожидании некой развязки. А она может скоро наступить. США стало слишком дорого содержать в Карибах армаду военных кораблей. Моряки сетуют на скуку и бездействие и очень хотят домой. В этих условиях Трампу нужно предпринимать какие-то действия. В минувший понедельник сообщили, что CША нанесли удар по некоему портовому сооружению Венесуэлы. По данным СNN и New York Times, удар был совершен ЦРУ с помощью дрона.