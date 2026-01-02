Эрдоган анонсировал разговор с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 6 января планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом российско-украинскую войну и ситуацию на Ближнем Востоке.
«Я продолжаю контакты как с (президентом РФ Владимиром) Путиным, так и с Трампом. В понедельник в Париже состоится саммит «коалиции желающих», от моего имени в нем примет участие министр иностранных дел (Хакан Фидан). Я в понедельник вечером вновь поговорю с Трампом, мы обсудим урегулирование в Украине, проблему Палестины», - сказал Эрдоган журналистам после пятничного намаза.