Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Эрдоган анонсировал разговор с Трампом

16:12 623

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 6 января планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом российско-украинскую войну и ситуацию на Ближнем Востоке.

«Я продолжаю контакты как с (президентом РФ Владимиром) Путиным, так и с Трампом. В понедельник в Париже состоится саммит «коалиции желающих», от моего имени в нем примет участие министр иностранных дел (Хакан Фидан). Я в понедельник вечером вновь поговорю с Трампом, мы обсудим урегулирование в Украине, проблему Палестины», - сказал Эрдоган журналистам после пятничного намаза.

Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 1133
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
17:48 365
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция
15:54 1759
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам видео; обновлено 17:57
17:57 9502
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10899
Зеленский предложил. Буданов принял
Зеленский предложил. Буданов принял обновлено 17:03
17:03 2754
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6746
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 5119
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3610
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 3914
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1821

