Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Израиль прошелся ракетами по югу Ливана

16:38

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по ряду районов на юге Ливана, где размещены военные объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

Согласно информации, интенсивным ракетным ударам подверглись окрестности городов Ансар, Джеззин, Набатия и Сайда, где расположены базы шиитских формирований, подземные укрытия и склады вооружений. Мощные взрывы также были зафиксированы в горных районах Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также в ущелье Вади-Зифта. Кроме того, израильская авиация осуществила несколько налетов на регион Западное Бекаа, где были атакованы форпосты «Хезболлы» на вершине Джебель-Машгара и в районе Айн-Тина. Данных о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступало.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, сообщил, что в ходе авиаударов были уничтожены тренировочные комплексы спецподразделения «Радван», считающегося элитным формированием «Хезболлы», а также объекты военной инфраструктуры, выявленные к северу от реки Литани.

Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 1135
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
17:48 368
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция
15:54 1759
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам видео; обновлено 17:57
17:57 9504
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10899
Зеленский предложил. Буданов принял
Зеленский предложил. Буданов принял обновлено 17:03
17:03 2756
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6746
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 5120
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3610
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 3914
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1821

