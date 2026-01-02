Израиль прошелся ракетами по югу Ливана

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по ряду районов на юге Ливана, где размещены военные объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил новостной портал Janoubia.

Согласно информации, интенсивным ракетным ударам подверглись окрестности городов Ансар, Джеззин, Набатия и Сайда, где расположены базы шиитских формирований, подземные укрытия и склады вооружений. Мощные взрывы также были зафиксированы в горных районах Джермук, Рейхан и Эль-Луэйза, а также в ущелье Вади-Зифта. Кроме того, израильская авиация осуществила несколько налетов на регион Западное Бекаа, где были атакованы форпосты «Хезболлы» на вершине Джебель-Машгара и в районе Айн-Тина. Данных о погибших и пострадавших к настоящему времени не поступало.

Представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри в заявлении, распространенном в X на арабском языке, сообщил, что в ходе авиаударов были уничтожены тренировочные комплексы спецподразделения «Радван», считающегося элитным формированием «Хезболлы», а также объекты военной инфраструктуры, выявленные к северу от реки Литани.