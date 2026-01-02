USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

«Сколько нужно»: украинцы готовы воевать до конца

16:51 975

Большинство граждан Украины заявили о готовности продолжать войну столько, сколько потребуется – такую позицию выразили 62% опрошенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, предложенный Россией вариант мирного урегулирования остается неприемлемым для подавляющего большинства граждан Украины. Так, 74% респондентов заявили, что считают его полностью неприемлемым, тогда как согласие с российской версией мира выразили лишь 17%.

Одновременно большинство опрошенных – 69% – высказались в поддержку плана, выдвигаемого Европой и Украиной, пусть и без выраженного энтузиазма. Категорически отвергают этот подход 16% участников исследования.

Оценки возможных сроков завершения войны остаются сдержанными. Лишь 10% респондентов рассчитывают на ее окончание до начала 2026 года. Еще 16% ожидают завершения войны в первой половине 2026 года, 12% – во второй половине того же года. Почти треть опрошенных (29%) полагают, что конфликт затянется до 2027 года и далее, а 33% затруднились с ответом.

При этом, как следует из результатов исследования, большинство украинцев – 62% – по-прежнему заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется. Примечательно, что этот показатель не изменился по сравнению с сентябрем. Еще 3% сообщили, что готовы выдерживать конфликт примерно в течение года.

«О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос)», – говорится в отчете КМИС.

Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 1137
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову
17:48 368
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция
15:54 1760
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам
На фоне протестов: Иран пригрозил ударами по американским базам видео; обновлено 17:57
17:57 9504
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом
Восстание на улицах Ирана… Пезешкиан угрожает адом о развитии ситуации; все еще актуально
01:20 10899
Зеленский предложил. Буданов принял
Зеленский предложил. Буданов принял обновлено 17:03
17:03 2759
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией?
Европа хочет столкнуть Турцию с Россией? наш комментарий; все еще актуально
1 января 2026, 22:33 6746
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 5121
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу»
Турция и Израиль не хотят «Хезболлу» наша корреспонденция; все еще актуально
1 января 2026, 21:34 3610
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
«Грубость и невежество»: закулисье встречи Трампа и Зеленского
13:10 3914
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
Помощник Алиева о ставке Трампа на мир и ошибках Байдена
12:48 1821

ЭТО ВАЖНО

