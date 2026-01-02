«Сколько нужно»: украинцы готовы воевать до конца

Большинство граждан Украины заявили о готовности продолжать войну столько, сколько потребуется – такую позицию выразили 62% опрошенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным опроса, предложенный Россией вариант мирного урегулирования остается неприемлемым для подавляющего большинства граждан Украины. Так, 74% респондентов заявили, что считают его полностью неприемлемым, тогда как согласие с российской версией мира выразили лишь 17%.

Одновременно большинство опрошенных – 69% – высказались в поддержку плана, выдвигаемого Европой и Украиной, пусть и без выраженного энтузиазма. Категорически отвергают этот подход 16% участников исследования.

Оценки возможных сроков завершения войны остаются сдержанными. Лишь 10% респондентов рассчитывают на ее окончание до начала 2026 года. Еще 16% ожидают завершения войны в первой половине 2026 года, 12% – во второй половине того же года. Почти треть опрошенных (29%) полагают, что конфликт затянется до 2027 года и далее, а 33% затруднились с ответом.

При этом, как следует из результатов исследования, большинство украинцев – 62% – по-прежнему заявляют о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется. Примечательно, что этот показатель не изменился по сравнению с сентябрем. Еще 3% сообщили, что готовы выдерживать конфликт примерно в течение года.

«О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 14% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос)», – говорится в отчете КМИС.