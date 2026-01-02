«Просто по жилому дому»: Зеленский сообщил о ракетном ударе по Харькову

USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Российские войска нанесли ракетный удар по жилой застройке Харькова, серьезно поврежден один из домов, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

«Ужасный российский удар по Харькову. Предварительно две ракеты. Просто по жилой застройке. Один из домов значительно поврежден», – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, на данный момент продолжается спасательная операция, точное количество пострадавших еще неизвестно. Глава украинского государства отметил, что «Россия не хочет войны и каждый день делает все, чтобы война продолжалась».

«Именно поэтому и поддержка Украины должна продолжаться, и каждый день нам нужно усиление нашей ПВО, наших позиций, нашей защиты жизни людей», – резюмировал Зеленский.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по жилому многоэтажному дому в Киевском районе. В результате атаки зафиксированы значительные разрушения, на данный момент известно как минимум о 12 раненых.

Местные Telegram-каналы пишут о вероятном попадании двух «Искандеров», однако эта информация пока не подтверждена.

