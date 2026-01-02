Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?

Российская газета «Известия» опубликовала большое интервью по итогам 2025 года с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Галузиным, куратором отношений Москвы со странами СНГ. В интервью российский дипломат рассказал о полном разрыве отношений с Молдовой, о том, что Армения все еще остается стратегическим союзником России, а также об урегулировании кризиса в отношениях с Азербайджаном. Отношения России и Молдовы «Сегодня российско‑молдавские связи находятся на самой низкой точке с того момента, как в 1992 году между нашими странами были установлены дипломатические отношения. Это факт, - заявил Галузин. - И, собственно говоря, причина кроется в прозападном и при этом антироссийском курсе, который проводит руководство Молдавии, на мой взгляд, крайне недальновидно, следуя по пути, по которому шла и идет Украина. Это, конечно, печально».

По словам Галузина, молдавское руководство осуществляет «последовательный демонтаж российско‑молдавских отношений», «разрывает связи и взаимодействие с интеграционными структурами, прежде всего СНГ» и «сворачивает отношения с другими странами бывшего Советского Союза». Напомним, что на парламентских выборах в Молдове в сентябре прошлого года пророссийская оппозиция, поддерживаемая и финансируемая Кремлем, потерпела поражение. Россия использовала все возможные ресурсы, включая кампанию гибридных информационных атак, чтобы повлиять на результаты выборов. Несмотря на это, молдавские избиратели поддержали курс на евроинтеграцию. Михаил Галузин считает, что, несмотря на эти результаты, «молдавское общество все еще хочет сохранения отношений с Россией». А Москва в свою очередь готова к их восстановлению. Российский дипломат обвинил власти Молдовы в «преследованиях пророссийской оппозиции, шантаже и угрозах, фиктивных уголовных делах». Особенно примечательна его цитата о Молдове: «Естественно, Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, но на фоне правового беспредела, разгула беззакония, которое мы сегодня наблюдаем в Молдавии, конечно, молчать невозможно. Поэтому мы пытаемся привлечь внимание международной общественности, правозащитного движения к этим абсолютно неправовым методам борьбы против оппозиции, которые практикует официальный Кишинев, и задействуем для этого многосторонние площадки».

Далее высокопоставленный российский дипломат коснулся вопроса Приднестровья и сказал, что, по его мнению, в Молдове «есть силы, которые хотят решить этот вопрос без участия России и без учета ее интересов». «И это, конечно, абсолютно неприемлемо, - жестко констатирует Галузин. - РФ же всегда была и остается сторонником того, чтобы решать приднестровскую проблему на основе тех принципов, которые были закреплены в соглашении от июля 1992 года. Мы готовы вести диалог и в рамках механизма «5+2» в соответствии с упомянутым соглашением и на двусторонней основе. Так что здесь наша позиция очень четкая, она последовательна и понятна». По его словам, в любом случае Россия исходит из того, что у нее есть все необходимые методы и средства, «чтобы защитить российских граждан, проживающих в Приднестровье, а их, как известно, около 200 тысяч человек».

«Армения - наш союзник, стратегический партнер» Рассуждая об отношениях с Арменией, Михаил Галузин отметил, что, несмотря на шаги Еревана в направлении сближения с Европейским союзом, эта страна остается союзником России. «Армения - наш союзник, стратегический партнер, и эти принципиальные параметры наших отношений не меняются, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Мы исходим именно из такого характера наших отношений с Арменией. Что касается ее права поддерживать отношения с любой страной и объединением, в том числе с Евросоюзом, мы считаем, что это - право любой суверенной страны. Но одно дело сотрудничество и совсем другое - интеграция». Дипломат добавил, что Армения выбрала именно путь интеграции, и Россия «честно и открыто» объясняет армянской стороне, что «этот курс несовместим с членством в Евразийском экономическом союзе». Галузин напомнил, что благодаря членству в ЕАЭС Армения получила значительные выгоды: если в 2015 году ее ВВП составлял 10,5 миллиарда долларов, то сейчас эта цифра достигла 26 миллиардов. «Мы надеемся, что будем продолжать сотрудничество с Арменией в рамках ЕАЭС, тем более что армянская сторона на уровне высшего руководства это подтверждает», - сказал Галузин.

Замглавы МИД РФ также отметил, что Армения остается членом ОДКБ и именно эта организация является «самым надежным гарантом» ее безопасности. «Армения в курсе всех решений, которые принимаются в рамках ОДКБ. И, конечно же, мы активно ратуем за то, чтобы Армения в полной мере участвовала в работе ОДКБ, поскольку совершенно очевидно, что именно с ней связано действительно надежное обеспечение безопасности Армении, как и других членов этого объединения. Конечно, мы были бы рады видеть именно такой результат», - подчеркнул Михаил Галузин. Достаточно сложные отношения с Азербайджаном Российский дипломат заявил, что отношения с Азербайджаном в 2025 году были «довольно сложными, но во второй половине года политический диалог был восстановлен». «Уходящий год для российско‑азербайджанских отношений, конечно же, был достаточно сложным, но, тем не менее, мы сумели продвинуться по экономическому направлению. Прежде всего, речь идет о том, что возрос объем торговли. Если в прошлом году он составлял порядка 4,5 миллиарда долларов, то сегодня мы рассчитываем выйти на показатель свыше 5 миллиардов. При том, что и в прошлом году объем торговли тоже возрастал», - отметил российский дипломат. Галузин подчеркнул, что во второй половине 2025 года был восстановлен «высокий ритм межгосударственного политического диалога России и Азербайджана».