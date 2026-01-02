USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак

видео
18:09 2510

В Баку в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получил 10-летний мальчик.

Авария произошла на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада. В результате столкновения двух автомобилей один из них снес дорожное ограждение и дорожный знак, рядом с которыми находился ребенок. От удара мальчика отбросило на тротуар, он потерял сознание.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой экстренно доставили в Центральную клиническую больницу сотрудники полиции, находившиеся поблизости и несшие службу в гражданском. Ребенку сделали срочную операцию и поместили в реанимацию. Благодаря оперативным действиям медиков и полиции жизнь мальчика удалось спасти. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По словам блогера Салеха Насирова, в момент происшествия мальчик стоял на тротуаре и рассматривал подарок, полученный на школьном празднике. Отмечается, что водитель одного из автомобилей интересовался состоянием ребенка с первого дня, тогда как водитель внедорожника Mercedes ML вышел на связь лишь спустя время.

Это происшествие, а также безразличие одного из водителей к пострадавшему ребенку вызвали широкий общественный резонанс и активные обсуждения в социальных сетях.

Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 4
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 3286
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 2621
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами видео; обновлено 19:50
19:50 11642
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6218
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 1841
Буданов стал главой Офиса Зеленского
Буданов стал главой Офиса Зеленского обновлено 19:23
19:23 4634
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 2084
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 2511
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 2542
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших обновлено 19:11
19:11 1791

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 4
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 3286
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 2621
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами видео; обновлено 19:50
19:50 11642
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6218
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 1841
Буданов стал главой Офиса Зеленского
Буданов стал главой Офиса Зеленского обновлено 19:23
19:23 4634
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 2084
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 2511
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 2542
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших обновлено 19:11
19:11 1791
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться