Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак

Авария произошла на пересечении проспекта Азербайджана и улицы Ахмеда Джавада. В результате столкновения двух автомобилей один из них снес дорожное ограждение и дорожный знак, рядом с которыми находился ребенок. От удара мальчика отбросило на тротуар, он потерял сознание.

Пострадавшего с черепно-мозговой травмой экстренно доставили в Центральную клиническую больницу сотрудники полиции, находившиеся поблизости и несшие службу в гражданском. Ребенку сделали срочную операцию и поместили в реанимацию. Благодаря оперативным действиям медиков и полиции жизнь мальчика удалось спасти. В настоящее время он находится под наблюдением врачей.

По словам блогера Салеха Насирова, в момент происшествия мальчик стоял на тротуаре и рассматривал подарок, полученный на школьном празднике. Отмечается, что водитель одного из автомобилей интересовался состоянием ребенка с первого дня, тогда как водитель внедорожника Mercedes ML вышел на связь лишь спустя время.

Это происшествие, а также безразличие одного из водителей к пострадавшему ребенку вызвали широкий общественный резонанс и активные обсуждения в социальных сетях.