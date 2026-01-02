Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления

Наблюдаемые в последние два дня на территории Азербайджана резкое похолодание, сильный ветер и дожди сделали вопрос подготовки страны, особенно Баку, к зиме крайне актуальным. Во многих районах столицы возникли перебои с газоснабжением и отоплением. Согласно обращениям, поступившим в haqqin.az, в Наримановском районе столицы, на улице Ислама Абушева вчера днем подача газа была прекращена более чем в ста индивидуальных жилых домов. Электрические линии оказались перегружены. После массового обращения жителей газовое управление восстановило подачу лишь к вечеру.

В Сабаильском районе, на улице Арифа Исмаилова снизилось давление газа: местные жители жалуются, что пятилитровый чайник закипает за час, а нагреватели не работают. Одновременно возникли массовые сбои в системе газовых смарт‑счетчиков. Абоненты сообщают, что внесенные через терминалы средства не отображаются на картах, а счетчики показывают пустой баланс. При этом проблема не затронула абонентов с механическими счетчиками. Как известно, в ночь с 31 декабря на 1 января ценовые лимиты в Азербайджане обнуляются. Газ при потреблении до 1200 кубометров стоит 12 гяпиков за кубометр, от 1200 до 2500 — 22 гяпика, более 2500 — 30 гяпиков. Многие пытались загрузить газ по минимальной цене, но из‑за сбоя сотни людей остались без «голубого топлива».