Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления

Наблюдаемые в последние два дня на территории Азербайджана резкое похолодание, сильный ветер и дожди сделали вопрос подготовки страны, особенно Баку, к зиме крайне актуальным. Во многих районах столицы возникли перебои с газоснабжением и отоплением.
Согласно обращениям, поступившим в haqqin.az, в Наримановском районе столицы, на улице Ислама Абушева вчера днем подача газа была прекращена более чем в ста индивидуальных жилых домов. Электрические линии оказались перегружены. После массового обращения жителей газовое управление восстановило подачу лишь к вечеру.
В Сабаильском районе, на улице Арифа Исмаилова снизилось давление газа: местные жители жалуются, что пятилитровый чайник закипает за час, а нагреватели не работают.
Одновременно возникли массовые сбои в системе газовых смарт‑счетчиков. Абоненты сообщают, что внесенные через терминалы средства не отображаются на картах, а счетчики показывают пустой баланс. При этом проблема не затронула абонентов с механическими счетчиками.
Как известно, в ночь с 31 декабря на 1 января ценовые лимиты в Азербайджане обнуляются. Газ при потреблении до 1200 кубометров стоит 12 гяпиков за кубометр, от 1200 до 2500 — 22 гяпика, более 2500 — 30 гяпиков. Многие пытались загрузить газ по минимальной цене, но из‑за сбоя сотни людей остались без «голубого топлива».
Эксперт Осман Гюндюз заявил, что система Azəriqaz фактически не работала два дня. По его словам, проблема связана не с передачей данных от карты к счетчику, а с центральной системой компании, которая не смогла записать оплаченные средства. Владельцы терминалов также подтвердили, что сбой исходит от Azəriqaz. Ведомство признало неисправность. Выяснилось, что техническая проблема, возникшая 31 декабря, была устранена 1 января, но при массовых обращениях система снова рухнула. Несмотря на очевидную нагрузку в начале года, система не была протестирована в реальных условиях, и тысячи людей остались без газа в праздничный день.
Граждане также сообщают о перебоях с отоплением. В Сураханском районе, поселке Говсан, в доме №15 по улице Эльмана Гасымова два дня нет тепла. В центре Баку, на улице Нигяр Рафибейли, 3/5, отопление отсутствует. В Хатаинском районе, в доме №83 по улице Мухаммеда Хади, в отдельных частях поселка Ени Гюнешли его также нет.
Пресс‑секретарь Azəriqaz Эльданиз Велиев заявил, что неисправность в системе смарт‑счетчиков, возникшая 1 января, была устранена к 20:00, но при массовых операциях снова возникли сбои. По его словам, специалисты ведут работу по восстановлению системы, и все оплаченные суммы будут загружены на карты.
А в социальных сетях опубликованы кадры протеста жителей против отсутствия газа. Люди заявляют, что оплаченные средства не отображаются на картах, и они остаются без топлива уже два дня.