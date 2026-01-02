USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Зеленский анонсировал реформу ВСУ

18:31 1080

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания анонсировал изменения, которые будут осуществлены в оборонной сфере и международной дипломатии, передает Kyiv Post. Как сообщила пресс-служба главы государства, основное внимание было уделено подготовке к серии важных международных мероприятий, включая визиты иностранных советников по безопасности и активизацию работы в рамках «Коалиции желающих» на уровне лидеров.

Отдельно на совещании обсуждалась масштабная трансформация украинской армии. Эту тему, по словам президента, прорабатывает заместитель главы Офиса президента Павел Палиса. Для повышения эффективности войск в ближайшие недели запланирована «интенсивная работа» непосредственно в зонах боевых действий. Палиса будет взаимодействовать с боевыми бригадами и командованием, чтобы определить и внедрить конкретные управленческие решения.

Еще одним приоритетом, анонсированным Зеленским, является модернизация системы военного образования. По его словам, подготовка офицеров должна строиться не на устаревших схемах, а на опыте, полученном Украиной за время войны.

Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 9
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 3287
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 2622
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами видео; обновлено 19:50
19:50 11646
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6219
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 1844
Буданов стал главой Офиса Зеленского
Буданов стал главой Офиса Зеленского обновлено 19:23
19:23 4635
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 2087
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 2513
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 2544
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших обновлено 19:11
19:11 1793

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 9
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 3287
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 2622
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами
Протесты в Иране: Тегеран сыплет угрозами видео; обновлено 19:50
19:50 11646
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6219
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 1844
Буданов стал главой Офиса Зеленского
Буданов стал главой Офиса Зеленского обновлено 19:23
19:23 4635
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 2087
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 2513
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 2544
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших
Удар «Искандерами» по Харькову: много пострадавших обновлено 19:11
19:11 1793
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться