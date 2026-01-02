USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана

20:16 1422

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак провел телефонный разговор с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X, в ходе беседы стороны обсудили инвестиции Азербайджана в экономику Пакистана в размере 2 миллиардов долларов США.

Собеседники выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества. Отмечается, что была достигнута договоренность о завершении механизма, который позволит реализовать азербайджанские инвестиции в отдельных секторах пакистанской экономики.

Мухаммад Исхак подчеркнул важность контактов на высоком уровне для укрепления пакистано-азербайджанского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
19:23 6106
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
19:45 4089
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1423
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине
20:01 4778
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
15:54 3099
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов
20:55 13585
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
13:20 6806
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания
18:54 3528
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
18:20 3207
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
18:09 3909
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа
17:15 3293

