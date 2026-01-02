Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана

Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак провел телефонный разговор с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Deputy Prime Minister/ Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 held a telephonic conversation with H.E. Mikayil Jabbarov, Minister of Economy of Azerbaijan @MikayilJabbarov to discuss realization of Azerbaijani investment of US$ 2 Billion in Pakistan.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) January 2, 2026
Как сообщило Министерство иностранных дел Пакистана в соцсети X, в ходе беседы стороны обсудили инвестиции Азербайджана в экономику Пакистана в размере 2 миллиардов долларов США.
Собеседники выразили удовлетворение текущим состоянием двусторонних отношений и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества. Отмечается, что была достигнута договоренность о завершении механизма, который позволит реализовать азербайджанские инвестиции в отдельных секторах пакистанской экономики.
Мухаммад Исхак подчеркнул важность контактов на высоком уровне для укрепления пакистано-азербайджанского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.