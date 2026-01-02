Венесуэла получила иранские ударные беспилотники

Ни Венесуэла, ни Иран эту информацию официально не подтверждают. Однако, согласно появившимся в соцсети фотоснимкам, эти дроны уже замечены на главной оперативной авиабазе ВВС Венесуэлы Эль Либертадор.

Развертывание этих беспилотников значительно расширяет военные возможности Венесуэлы и создает новые оперативные риски для американских войск, дислоцированных в Карибском регионе, считает издание, отмечая, что Венесуэла впервые получила на вооружение разведывательный беспилотник, способный нести оружие, в том числе иранского производства.

Mohajer-6 - это средневысотный беспилотный летательный аппарат весом 600 кг, способный находиться в воздухе до 12 часов на высоте до 5,5 км и имеющий максимальную дальность полета более 200 км. Он оснащен многофункциональной поворотной турелью с электрооптическими и инфракрасными системами визуализации, лазерными дальномерами и целеуказателями, что позволяет ему идентифицировать, отслеживать и поражать наземные и морские цели как днем, так и ночью. Беспилотник может нести четыре управляемые бомбы или ракеты.

30 декабря Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против физических и юридических лиц из Ирана и Венесуэлы в связи с торговлей беспилотниками.

"OFAC вводит санкции в отношении 10 физических и юридических лиц, базирующихся в Венесуэле и Иране, в том числе в отношении венесуэльской компании, которые внесли вклад в торговлю дронами Ирана с Венесуэлой", - говорилось в заявлении.

В санкционные списки попали пять физических и три юридических лица из Ирана и по одному из Венесуэлы. Ограничительные меры введены против венесуэльской компании Empresa Aeronautica Nacional.