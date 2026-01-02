ФБР предотвратило теракт в США

Директор ФБР Кэш Пател сообщил о предотвращении возможного теракта в канун Нового года в штате Северная Каролина.

Пател заявил, что ФБР совместно с партнерскими структурами предотвратило потенциальную атаку, которая могла быть совершена в преддверии Нового года. По его словам, подозреваемый, предположительно, находился под влиянием идеологии ИГИЛ.

Отмечается, что отделение ФБР в городе Шарлотт в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой будут представлены дополнительные подробности инцидента.

Директор ФБР поблагодарил партнерские службы за совместную работу, подчеркнув, что их действия, вероятно, позволили спасти человеческие жизни.