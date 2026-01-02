USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

ФБР предотвратило теракт в США

20:44 692

Директор ФБР Кэш Пател сообщил о предотвращении возможного теракта в канун Нового года в штате Северная Каролина.

Пател заявил, что ФБР совместно с партнерскими структурами предотвратило потенциальную атаку, которая могла быть совершена в преддверии Нового года. По его словам, подозреваемый, предположительно, находился под влиянием идеологии ИГИЛ.

Отмечается, что отделение ФБР в городе Шарлотт в ближайшее время проведет пресс-конференцию, на которой будут представлены дополнительные подробности инцидента.

Директор ФБР поблагодарил партнерские службы за совместную работу, подчеркнув, что их действия, вероятно, позволили спасти человеческие жизни.

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 19:23
19:23 6107
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
19:45 4092
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1427
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 4779
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 3100
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 20:55
20:55 13589
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6808
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 3531
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 3208
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 3909
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 3294

