Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Начались аресты по делу братьев Алекперовых

21:24 1394

В Финляндии арестованы два человека по делу о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Как сообщают финские власти, инцидент связан с грузовым судном Fitburg, следовавшим под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в израильский порт Хайфа.

По данным полиции, судно в течение нескольких часов тащило якорь по дну моря в экономической зоне Финляндии, что привело к повреждению кабеля компании Elisa. Расследование ведется по статьям о серьезном ущербе и вмешательстве в работу связи. Кабель пока не восстановлен, окончательный размер ущерба устанавливается.

Из 14 членов экипажа судна двое арестованы, в отношении еще двух введен запрет на выезд. В состав экипажа входили граждане России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Финская полиция заявляет, что допросы позволили прояснить роли членов экипажа, при этом выводы о причастности каких-либо государств к инциденту пока не делаются.

Кроме того, финская таможня обнаружила на борту судна конструкционную сталь российского происхождения, подпадающую под санкции Европейского союза. Груз был конфискован, начато отдельное расследование по возможному нарушению санкционного законодательства ЕС.

Судно Fitburg принадлежит компании Fitburg Shipping Co Ltd и управляется судоходной компанией Albros Shipping & Trading Ltd с головным офисом в Турции. Основным владельцем и руководителем Albros Shipping & Trading является бизнесмен Раим Алекперов, выходец из Азербайджана. Вместе с братьями Рауфом и Расимом Алекперовыми он считается одним из ключевых игроков в сфере морских перевозок между Турцией и Россией. Компания также ведет деятельность на рынках Азербайджана, России и Турции. В настоящее время санкции в отношении Albros Shipping & Trading не введены.

