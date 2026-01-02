USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Новость дня
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Российские ударные дроны получили новую защиту

21:39 489

Российская сторона начала оснащать беспилотники типа «Шахед» инфракрасными прожекторами, которые могут использоваться для противодействия украинским зенитным дронам и авиации. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее он не сталкивался с подобными техническими решениями на данных беспилотниках. Эксперт отметил, что российская сторона продолжает работать над мерами противодействия и призвал передавать ему информацию о новых и необычных находках для дальнейшего анализа и оперативного обмена данными с профильными структурами.

Кроме того, Бескрестнов рассказал о способах фиксации в радиоэфире беспилотников «Шахед» и «Гербера», оснащенных онлайн-управлением и разведывательными камерами. По его словам, для этого может использоваться портативный анализатор спектра TinySA Ultra.

Эксперт пояснил, что при работе радиомодема на беспилотнике в диапазоне 1300–1500 МГц в эфире фиксируется характерный сигнал в виде горизонтальных линий. Наличие такого сигнала может свидетельствовать о разведывательной активности БПЛА или подготовке к удару, а также о работе ретранслятора.

По его оценке, беспилотник с активным сигналом может использоваться для наблюдения за позициями и фиксации работы зенитных средств.

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 19:23
19:23 6115
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
19:45 4100
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1429
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 4780
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 3100
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 20:55
20:55 13591
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6808
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 3537
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 3211
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 3912
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 3296

ЭТО ВАЖНО

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 19:23
19:23 6115
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
19:45 4100
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1429
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 4780
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 3100
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 20:55
20:55 13591
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6808
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 3537
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 3211
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 3912
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 3296
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться