Российские ударные дроны получили новую защиту

Российская сторона начала оснащать беспилотники типа «Шахед» инфракрасными прожекторами, которые могут использоваться для противодействия украинским зенитным дронам и авиации. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов (позывной «Флеш») в своем Telegram-канале.

По его словам, ранее он не сталкивался с подобными техническими решениями на данных беспилотниках. Эксперт отметил, что российская сторона продолжает работать над мерами противодействия и призвал передавать ему информацию о новых и необычных находках для дальнейшего анализа и оперативного обмена данными с профильными структурами.

Кроме того, Бескрестнов рассказал о способах фиксации в радиоэфире беспилотников «Шахед» и «Гербера», оснащенных онлайн-управлением и разведывательными камерами. По его словам, для этого может использоваться портативный анализатор спектра TinySA Ultra.

Эксперт пояснил, что при работе радиомодема на беспилотнике в диапазоне 1300–1500 МГц в эфире фиксируется характерный сигнал в виде горизонтальных линий. Наличие такого сигнала может свидетельствовать о разведывательной активности БПЛА или подготовке к удару, а также о работе ретранслятора.

По его оценке, беспилотник с активным сигналом может использоваться для наблюдения за позициями и фиксации работы зенитных средств.