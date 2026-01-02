USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

Израильские войска вошли в Дераа

21:57 222

Израильские военные подразделения вошли в район на западе сирийской провинции Дераа, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, вечером 2 января подразделение армии Израиля выдвинулось в сторону заброшенного военного объекта «Сарият Джамля», расположенного в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Дераа. Колонна из четырех военных машин и около 20 военнослужащих заняли позиции вблизи объекта, после чего спустя непродолжительное время покинули район.

Отмечается, что накануне израильские силы также провели рейд в сельской местности провинции Кунейтра, выдвинувшись из района аль-Аднания в направлении нескольких населенных пунктов, после чего отступили.

В Дамаске заявили, что подобные действия нарушают соглашение о разъединении сил 1974 года и потребовали вывода израильских войск с сирийской территории.

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 19:23
19:23 6115
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
19:45 4102
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1430
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 4783
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 3101
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 20:55
20:55 13592
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6808
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 3537
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 3213
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 3912
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 3296

