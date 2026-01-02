Израильские войска вошли в Дераа

По данным агентства, вечером 2 января подразделение армии Израиля выдвинулось в сторону заброшенного военного объекта «Сарият Джамля», расположенного в районе бассейна реки Ярмук на западе провинции Дераа. Колонна из четырех военных машин и около 20 военнослужащих заняли позиции вблизи объекта, после чего спустя непродолжительное время покинули район.

Отмечается, что накануне израильские силы также провели рейд в сельской местности провинции Кунейтра, выдвинувшись из района аль-Аднания в направлении нескольких населенных пунктов, после чего отступили.

В Дамаске заявили, что подобные действия нарушают соглашение о разъединении сил 1974 года и потребовали вывода израильских войск с сирийской территории.