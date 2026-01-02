В Чехии говорят о пересмотре поддержки Украины

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, но не готова гарантировать кредиты для Киева.

По словам премьера, Чехия больше не может выделять деньги из собственного бюджета, а гарантии по займам он считает фактическим долгом, поскольку "понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги".

Бабиш заявил, что общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро, и подчеркнул, что Чехия помогает через взносы в бюджет ЕС.

Также он выразил недовольство тем, что на декабрьском саммите ЕС "почти не говорили о мире", и рассказал, что предлагал идеи прекращения огня и завершения войны, обсуждая их с лидерами Франции и США.

При этом Бабиш отметил, что война в Украине не будет приоритетом его правительства: "У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться таковой еще четыре года".