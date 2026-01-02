USD 1.7000
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией
Диверсия в Финском заливе. Азербайджанские магнаты Алекперовы и их связи с Россией

В Чехии говорят о пересмотре поддержки Украины

22:05 137

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага поддерживает Украину, но не готова гарантировать кредиты для Киева.

По словам премьера, Чехия больше не может выделять деньги из собственного бюджета, а гарантии по займам он считает фактическим долгом, поскольку "понятно, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги".

Бабиш заявил, что общий объем помощи Украине уже достиг 377 млрд евро, и подчеркнул, что Чехия помогает через взносы в бюджет ЕС.

Также он выразил недовольство тем, что на декабрьском саммите ЕС "почти не говорили о мире", и рассказал, что предлагал идеи прекращения огня и завершения войны, обсуждая их с лидерами Франции и США.

При этом Бабиш отметил, что война в Украине не будет приоритетом его правительства: "У нас Чехия на первом месте, и она будет оставаться таковой еще четыре года".

Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 19:23
19:23 6116
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
19:45 4104
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
20:16 1433
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
20:01 4783
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
15:54 3101
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 20:55
20:55 13593
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
13:20 6808
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
18:54 3540
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления
Сбой в системе оставил сотни жителей без газа. Нет и отопления что происходит?
18:20 3213
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак
Страшное ДТП в Баку: на ребенка упал дорожный знак видео
18:09 3913
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
17:15 3296

