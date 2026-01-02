USD 1.7000
МИД Израиля обвинил мэра Нью-Йорка в антисемитизме

2 января 2026, 22:45 857

Министерство иностранных дел Израиля обвинило мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, который 2 января приступил к своим обязанностям, приняв присягу на публичной церемонии, в антисемитизме.

В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, Министерство иностранных дел Израиля раскритиковало решение Мамдани, вступившего сегодня в должность, отменить решения предыдущего мэра Эрика Адамса.

В МИД Израиля считают, что Мамдани с первого дня показал свое истинное лицо, подчеркнув, что «это не лидерство, а подливание масла в огонь антисемитизма».

Израильское правительство активно поддерживало Эндрю Куомо, соперника Мамдани на выборах, прошедших в ноябре в штате Нью-Йорк, и проводило открытую кампанию против кандидатуры Мамдани.

В отличие от других кандидатов в мэры, Мамдани заявил, что не будет совершать свой первый зарубежный визит в Израиль, останется в Нью-Йорке и будет служить жителям города. Мамдани отметил, что в случае прибытия в город премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого выдан ордер на арест по обвинению в «преступлениях против человечности и военных преступлениях» в ходе атак на Газу, он будет арестован.

Первый мусульманский мэр Нью-Йорка Мамдани в первый день своего пребывания в должности отменил часть указов, подписанных предыдущим мэром Эриком Адамсом в поддержку Израиля.

Среди отмененных документов были указ, запрещающий городским учреждениям бойкотировать Израиль или выводить из него инвестиции, а также указы, подписанные Адамсом в июне 2025 года, которые предусматривали расширение понятия антисемитизма, чтобы оно охватывало определенные виды критики в адрес Израиля.

