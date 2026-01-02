Названа причина пожара в баре швейцарского курорта

Причиной пожара в баре на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, вероятно, стали бенгальские огни. Об этом заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.

«Все указывает на то, что пожар начался из-за горящих бенгальских огней, которые были прикреплены к бутылкам шампанского. Они были слишком близко к потолку», — сказала генпрокурор.

Пиллу отметила, что потолок был покрыт акустической пеной, поэтому пламя распространилось очень быстро.

По словам генпрокурора, эта версия является основной, но окончательно пока не подтверждена.

Пожар в баре произошел в новогоднюю ночь. По последним данным, погибли как минимум 40 человек, еще 119 получили ранения.