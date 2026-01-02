Юг Йемена объявил о намерении отделиться в течение двух лет

Глава Южного переходного совета (ЮПС) Айдарус аз-Зубайди заявил о начале двухлетнего переходного периода, по итогам которого юг Йемена намерен добиться полной независимости от севера. Об этом он сообщил в телеобращении на канале AIC TV.

По словам аз-Зубайди, планируется проведение всенародного референдума о самоопределении. Он также призвал международное сообщество выступить спонсором инклюзивного диалога.

Политическая декларация ЮПС, поддерживаемого ОАЭ, стала самым четким сигналом за все время конфликта о стремлении юга Йемена к отделению и может привести к изменению политической карты Аравийского полуострова.