Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь

Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
2 января 2026, 23:28 523

«Чтобы находиться в согласии с собой, человек должен быть тем, кем он может быть. Иначе он предает себя».

Эти слова принадлежат Абрахаму Маслоу, которого по праву называют отцом гуманистической психологии.

Эта мысль сближает Маслоу с его современником Жан-Полем Сартром. Подобно Сартру, Маслоу настаивал на том, что человек несет ответственность перед самим собой за выбранный путь и за то, кем он становится.

Маслоу писал: «Биолог, искавший недостающую эволюционную цепь между человекообразными обезьянами и цивилизованными людьми, был прав: этой цепью являемся мы»

Однажды, обращаясь к своей аудитории, Маслоу сказал: «Если вы намеренно собираетесь стать менее значительной личностью, чем позволяют ваши способности, я предупреждаю, что вы будете глубоко несчастным человеком».

Другой мыслитель, Эрих Фромм, разделял эту позицию и, как и Маслоу, был убежден, что счастье является побочным продуктом правильно выбранного жизненного пути, своеобразным индикатором верности сделанному выбору.

В отличие от большинства философов и психологов, Маслоу умел излагать свои идеи простым и понятным языком. Благодаря этому его книги выходили стотысячными тиражами, а сам он вышел за рамки узкопрофессионального сообщества и стал фигурой культурного масштаба, интересной и непрофессионалам. Именно поэтому его идеи были подвержены многочисленным упрощениям и искажениям.

Наиболее показательный пример - так называемая пирамида потребностей Маслоу, созданная не самим Маслоу, а популяризаторами его учения, и именно в таком виде вошедшая в учебники по психологии.

Эрих Фромм, как и Маслоу, был убежден, что счастье является побочным продуктом правильно выбранного жизненного пути, своеобразным индикатором верности сделанному выбору

Сам Маслоу никогда не утверждал, что человеческие потребности раз и навсегда зафиксированы, расположены в строгой и неизменной иерархии и одинаковы для всех людей.

Тем не менее обращение к этой пирамиде может быть полезным, поскольку она помогает лучше понять иерархию ценностей современного общества. В ее основании находятся такие физиологические потребности, как голод, жажда и дыхание.

Следующий уровень занимает потребность в безопасности - как физической, так и психологической. На третьей ступени располагается потребность в любви и уважении, включающая стремление к признанию, компетентности, заботе и уважительному отношению со стороны других.

Далее располагаются так называемые высшие потребности. К ним относятся такие когнитивные и эстетические стремления, как потребность в порядке, справедливости, красоте и симметрии. И, наконец, на вершине пирамиды - потребность в самоактуализации, то есть в реализации собственных целей и способностей в развитии личности.

Однако существуют ситуации, которые особенно ярко проявляются в условиях современной нестабильности мира. Маслоу подчеркивал, что при возникновении тревоги на более низком уровне все ресурсы человека мобилизуются для удовлетворения именно этой потребности, тогда как более высокие временно утрачивают значение

Маслоу отмечал, что лишь около одного процента человечества считает самоактуализацию своей основной потребностью. К ним относятся либо люди, у которых уже в достаточной мере удовлетворены предыдущие потребности, либо те, кто сознательно отвергает их, например, аскеты или часть творческих личностей.

Большинство же людей застревает на одной из более низких ступеней, и это состояние не является статичным. В периоды, когда потребность в безопасности удовлетворена, человек может относительно легко перейти к потребности в любви и уважении.

Однако существуют ситуации, которые особенно ярко проявляются в условиях современной нестабильности мира. Маслоу подчеркивал, что при возникновении тревоги на более низком уровне все ресурсы человека мобилизуются для удовлетворения именно этой потребности, тогда как более высокие временно утрачивают значение. Если учитывать, что за исключением физиологических потребностей остальные объективно не могут быть полностью и окончательно удовлетворены, становится очевидно, что актуализирующиеся потребности постоянно сменяют друг друга.

Это хорошо видно на примере обычного человека. В современном мире, где повсеместно происходят войны и социальные потрясения, у большинства людей отсутствуют гарантии безопасности, и это состояние давно приобрело хронический характер. В таких условиях человек вынужден жертвовать более высокими потребностями, например, потребностью в уважении, красоте или справедливости, и сосредотачивается исключительно на сохранении собственной безопасности всеми доступными средствами.

Значительная часть общества живет ради удовлетворения физиологических нужд. В таких условиях не только самоактуализация, но и эстетика, наука, справедливость, внимание к себе и уважение, которые Маслоу называл «инстинтоидами», становятся недостижимыми или вовсе забываются

Существует и еще более искаженная ситуация, когда человек не в состоянии удовлетворить даже потребность в пище, поскольку его дохода не хватает на обеспечение семьи продуктами. В этом случае не только когнитивные и эстетические потребности, но и жажда уважения, а также потребность в безопасности отступают на второй план. Человеческое существование приравнивается к животному: человек довольствуется лишь физиологическим выживанием, превращаясь в говорящее животное или в ходячее растение.

Большинство людей в мире не может в полной мере реализовать даже потребность в безопасности. Значительная часть общества живет ради удовлетворения физиологических нужд. В таких условиях не только самоактуализация, но и эстетика, наука, справедливость, внимание к себе и уважение, которые Маслоу называл «инстинтоидами», становятся недостижимыми или вовсе забываются. Именно этим во многом объясняется нынешнее кризисное состояние фундаментальной науки, литературы, культуры, здравоохранения и образования.

В обществах, где на первый план выходят физиологические потребности и стремление к безопасности, высшие потребности превращаются в редкую и малодоступную роскошь.

Неслучайно Маслоу писал: «Биолог, искавший недостающую эволюционную цепь между человекообразными обезьянами и цивилизованными людьми, был прав: этой цепью являемся мы».

