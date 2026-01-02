Индия предъявила компаниям новые требования из-за российской нефти

Власти Индии ввели новое требование к нефтеперерабатывающим компаниям, обязав их еженедельно предоставлять данные об импорте нефти из России и США.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, соответствующие запросы начал направлять отдел планирования и анализа нефтяной отрасли Министерства нефти Индии. Необходимость сбора информации ведомство объясняет запросом канцелярии премьер-министра Нарендры Моди. По оценке агентства, мера может быть связана со стремлением Нью-Дели продвигать торговые переговоры с Вашингтоном.

Ранее данные о происхождении нефти публиковались в основном на ежемесячной основе в таможенной статистике и аналитических отчетах. Это первый случай, когда индийское правительство потребовало подобную информацию от нефтеперерабатывающих заводов в еженедельном формате.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти, поставляемой морским путем, после начала войны между Россией и Украиной. Эти закупки вызвали критику со стороны западных стран, которые ввели санкции против российского энергетического сектора, заявляя, что доходы от нефти используются для финансирования военных действий.

Несмотря на внешнее давление, индийские власти подчеркивали, что импорт российской нефти остается важным элементом энергетической безопасности страны, и не давали прямых указаний о сокращении закупок. Вместе с тем источники Reuters допускают, что в ближайшие месяцы объемы поставок могут снизиться примерно до 1 млн баррелей в сутки.