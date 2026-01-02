Зеленский меняет министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах смены министра обороны. Согласно вечернему обращению главы государства, пост министра обороны Украины предложено занять первому вице-премьеру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.
«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросами линии дронов, эффективно работает в сфере цифровизации государственных услуг и процессов», — заявил Зеленский.
Президент также отметил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде и ему предложено другое направление государственной работы.