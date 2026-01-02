USD 1.7000
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов

Зеленский меняет министра обороны

2 января 2026, 23:56 235

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах смены министра обороны. Согласно вечернему обращению главы государства, пост министра обороны Украины предложено занять первому вице-премьеру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

«Новым министром обороны Украины я предложил стать Михаилу Федорову. Он глубоко занимается вопросами линии дронов, эффективно работает в сфере цифровизации государственных услуг и процессов», — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что действующий министр обороны Денис Шмыгаль остается в команде и ему предложено другое направление государственной работы.

Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 236
В Иране растет волна протестов
В Иране растет волна протестов видео; обновлено 23:07
2 января 2026, 23:07 15680
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 3938
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
2 января 2026, 21:24 3756
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
2 января 2026, 22:28 7605
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 6100
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
Азербайджан инвестирует $2 млрд в экономику Пакистана
2 января 2026, 20:16 2270
Армия РФ продвигается в Украине
Армия РФ продвигается в Украине обновлено 20:01
2 января 2026, 20:01 5611
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами
США делают ставку на Турцию: Анкара будет управлять кризисами наша корреспонденция; все еще актуально
2 января 2026, 15:54 3453
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды
Узбекское чудо продолжается… Саида Мирзиёева создает справедливые суды все еще актуально
2 января 2026, 13:20 7231
В Баку обрушился фасад здания
В Баку обрушился фасад здания видео
2 января 2026, 18:54 4707

