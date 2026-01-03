В Британии разгромили завод поставщика оружия для Израиля

Пропалестинские активисты проникли на предприятие аэрокосмической компании Bruntons Aero Products на окраине Эдинбурга и повредили машинное оборудование, в том числе компьютерные серверы, в знак протеста против поставок оружия Израилю. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Как отметило издание, таким образом протестующие выразили свое недовольство тем, что Bruntons Aero Products поставляет компоненты для продукции оборонных компаний Leonardo и BAE Systems, которые снабжают оружием Израиль. После погрома активисты, использовавшие молотки, также оставили граффити "С этим можно покончить только так".

В полиции Шотландии подтвердили факт инцидента. На данный момент ни одна из британских пропалестинских организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.