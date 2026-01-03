USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

В Британии разгромили завод поставщика оружия для Израиля

00:11 1012

Пропалестинские активисты проникли на предприятие аэрокосмической компании Bruntons Aero Products на окраине Эдинбурга и повредили машинное оборудование, в том числе компьютерные серверы, в знак протеста против поставок оружия Израилю. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. Как отметило издание, таким образом протестующие выразили свое недовольство тем, что Bruntons Aero Products поставляет компоненты для продукции оборонных компаний Leonardo и BAE Systems, которые снабжают оружием Израиль. После погрома активисты, использовавшие молотки, также оставили граффити "С этим можно покончить только так".

В полиции Шотландии подтвердили факт инцидента. На данный момент ни одна из британских пропалестинских организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 4975
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 192
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 1902
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1009
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 1463
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3126
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2012
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 16760
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4269
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
2 января 2026, 22:28 8156
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7116

