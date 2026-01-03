USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

В Германии призвали вернуть годных к службе украинцев на родину

Христианско-социальный союз (ХСС) хочет ужесточения миграционной политики в Германии, в том числе в отношении украинских мужчин. Тех из них, кто пригоден к военной службе, предлагают отправлять на родину.

Об этом сообщает Münchner Merkur.

Соответствующие требования изложены в проекте решения ХСС для зимнего совещания партии, которое скоро состоится в монастыре Зеон в Баварии.

"ХСС в Зеоне зафиксирует позицию не позволять обратные поездки беженцам ("отпуск на родину"). Если беженец для этого едет в свою страну происхождения, он должен автоматически терять статус защиты, "поскольку своим поведением он опровергает собственную потребность в защите", - пишет издание.

Кроме того, руководитель земельной группы ХСС в Бундестаге Александр Хоффманн предлагает возвращать в Украину "пригодных к службе украинских мужчин", где они должны "сделать свой вклад в оборону своей страны".

Также ХСС настаивает на том, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в расходах на пребывание в Германии.

В частности, в проекте решения говорится, что на новоприбывших украинцев с апреля 2025 года должно действовать правило, которое позволяет привлекать их возможные активы "для покрытия расходов на пребывание в Германии".

Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
