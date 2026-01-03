Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной

Румыния, как проинформировало министерство нацобороны страны, подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги. В пятницу, 2 января, система наблюдения министерства «зафиксировала запуск БПЛА Российской Федерации» в направлении украинских портов на Дунае. Примерно в 11 часов 50 минут два истребителя F-16 поднялись воздух с 86-й авиабазы в Фетешть.

Они осуществляли наблюдение за приграничной зоной с Украиной, как уточняется, «в северной части Тулчанского уезда». В это время жители этого приграничного уезда получили предупреждение о воздушной тревоге. Тревога была отменена уже через полчаса после объявления. В минобороны Румынии уточнили: несанкционированных вторжений в воздушное пространство страны не зафиксировано, а обломков дронов на территории не обнаружено.