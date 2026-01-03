USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной

00:58 320

Румыния, как проинформировало министерство нацобороны страны, подняла в воздух два истребителя F-16 у границы с Украиной из-за воздушной тревоги. В пятницу, 2 января, система наблюдения министерства «зафиксировала запуск БПЛА Российской Федерации» в направлении украинских портов на Дунае. Примерно в 11 часов 50 минут два истребителя F-16 поднялись воздух с 86-й авиабазы в Фетешть.

Они осуществляли наблюдение за приграничной зоной с Украиной, как уточняется, «в северной части Тулчанского уезда». В это время жители этого приграничного уезда получили предупреждение о воздушной тревоге. Тревога была отменена уже через полчаса после объявления. В минобороны Румынии уточнили: несанкционированных вторжений в воздушное пространство страны не зафиксировано, а обломков дронов на территории не обнаружено.

Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 4977
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 199
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 1905
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1009
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 1465
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3127
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2012
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 16769
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4269
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
2 января 2026, 22:28 8158
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7117

ЭТО ВАЖНО

Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 4977
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 199
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 1905
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1009
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 1465
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3127
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2012
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 16769
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4269
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
2 января 2026, 22:28 8158
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7117
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться