Взрывы в Киеве

В Киеве вечером 2 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. По данным официальных источников, несколько дронов были зафиксированы на подлете к столице, в регионе работает противовоздушная оборона.

Сообщается, что беспилотники наблюдались в Бориспольском районе Киевской области и двигались в направлении Броваров и Киева. В течение последних 20 минут поступали сообщения о движении дронов с восточного и юго-западного направлений. В Киеве слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Это подтвердил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Киевская городская военная администрация подтвердила объявление воздушной тревоги и призвала жителей столицы немедленно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. По информации властей, силы ПВО уже приступили к уничтожению беспилотников в области, в том числе на подлетах к Киеву. Мониторинговые каналы также сообщили о нескольких группах дронов численностью от трех до десяти единиц, которые двигались в Киевской области в направлении столицы, а также со стороны Черниговской области.