Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Взрывы в Киеве

В Киеве вечером 2 января была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. По данным официальных источников, несколько дронов были зафиксированы на подлете к столице, в регионе работает противовоздушная оборона.

Сообщается, что беспилотники наблюдались в Бориспольском районе Киевской области и двигались в направлении Броваров и Киева. В течение последних 20 минут поступали сообщения о движении дронов с восточного и юго-западного направлений. В Киеве слышны взрывы, предварительно, работает ПВО. Это подтвердил руководитель Киевской МВА Тимур Ткаченко.

Киевская городская военная администрация подтвердила объявление воздушной тревоги и призвала жителей столицы немедленно пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. По информации властей, силы ПВО уже приступили к уничтожению беспилотников в области, в том числе на подлетах к Киеву. Мониторинговые каналы также сообщили о нескольких группах дронов численностью от трех до десяти единиц, которые двигались в Киевской области в направлении столицы, а также со стороны Черниговской области.

Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 4977
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 202
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 1907
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1009
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 1466
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3127
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2012
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 16772
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4269
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР
Буданов стал главой Офиса Зеленского. Назначен и новый глава ГУР обновлено 22:28
2 января 2026, 22:28 8158
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7117

