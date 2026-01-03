ОАЭ завершили вывод военных с территории Йемена

USD 1.7000
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов завершило процесс вывода своих военнослужащих с территории Йемена. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов объявляет о завершении возвращения всех военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ из Йеменской Республики в соответствии с объявленным решением <...>, обеспечивая безопасность личного состава и в координации с соответствующими партнерами", - отмечается в тексте.

Ситуация в Йемене обострилась после того, как в начале декабря сепаратисты из поддерживаемого ОАЭ Южного переходного совета (ЮПС) установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. Председатель ЮПС Айдарус аз-Зубайди заявил, что на следующем этапе планируется создание институтов будущего государства на юге Йемена. 27 декабря глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. Позже он подписал указ об аннулировании соглашения с ОАЭ о совместной обороне, потребовав вывода эмиратских сил с территории республики в течение 24 часов. В свою очередь МИД Саудовской Аравии обвинил ОАЭ в поддержке мятежа на востоке Йемена, назвав это угрозой своей национальной безопасности. 30 декабря Минобороны ОАЭ объявило о сворачивании деятельности своего ограниченного контингента, который выполнял антитеррористические задачи в республике, подчеркнув, что решение было принято "по собственной инициативе".

