USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:51 520

Харьков (Украина). Российские войска нанесли удары по центру города

Кранс-Монтана (Швейцария). Выжившие утешают друг друга возле бара Le Constellation после пожара, унесшего жизни 40 человек

Овентик (Мексика). Субкоманданте Моисес в сопровождении членов командования сапатистов принимает участие в праздновании 32-й годовщины вооруженного восстания против мексиканского правительства

Тегеран (Иран). Иранки принимают участие в мероприятии, посвященном шестой годовщине убийства генерал-майора Касема Сулеймани

Пхеньян (Северная Корея). 13-летняя Ким Джу Э - дочь Ким Чен Ына вместе с родителями посетила государственный мавзолей Кумсусан, что подогрело слухи о том, что она станет следующей правительницей Северной Кореи

Пилларо (Эквадор). Люди в масках дьявола танцуют во время традиционных новогодних празднований

Стамбул (Турция). Первый снегопад

Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 521
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 19506
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7865
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 6104
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 2539
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 2898
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1418
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 2029
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3349
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2929
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4477

ЭТО ВАЖНО

Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 521
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 19506
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7865
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 6104
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 2539
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 2898
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1418
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 2029
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3349
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2929
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4477
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться