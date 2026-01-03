Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга

Харьков (Украина). Российские войска нанесли удары по центру города
Кранс-Монтана (Швейцария). Выжившие утешают друг друга возле бара Le Constellation после пожара, унесшего жизни 40 человек
Овентик (Мексика). Субкоманданте Моисес в сопровождении членов командования сапатистов принимает участие в праздновании 32-й годовщины вооруженного восстания против мексиканского правительства
Тегеран (Иран). Иранки принимают участие в мероприятии, посвященном шестой годовщине убийства генерал-майора Касема Сулеймани
Пхеньян (Северная Корея). 13-летняя Ким Джу Э - дочь Ким Чен Ына вместе с родителями посетила государственный мавзолей Кумсусан, что подогрело слухи о том, что она станет следующей правительницей Северной Кореи
Пилларо (Эквадор). Люди в масках дьявола танцуют во время традиционных новогодних празднований
Стамбул (Турция). Первый снегопад