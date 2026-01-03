USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Лечение гипертрофической кадиомиопатии в Азербайджане

Отдел информации
04:00 205

Лечение гипертрофической кардиомиопатии включено в систему обязательного медицинского страхования.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - врождённое или приобретённое заболевание сердечной мышцы, характеризующееся выраженным утолщением стенок желудочков и нарушением их диастолической функции. Заболевание может проявляться кардиомегалией (увеличением размеров сердца), прогрессирующей сердечной недостаточностью, аритмиями и другими симптомами. Своевременная диагностика и раннее начало лечения играют решающую роль в предотвращении тяжелых осложнений.

Среди основных симптомов заболевания выделяют боль в груди, головокружение, одышку, выраженную слабость и утомляемость, эпизоды потери сознания, тахикардию и артериальную гипотензию. У некоторых пациентов могут присутствовать несколько симптомов одновременно, тогда как у других заболевание протекает бессимптомно. При отсутствии контроля ГКМП может привести к серьёзным осложнениям: фибрилляции предсердий, желудочковым аритмиям, инфекционному эндокардиту, внезапной остановке сердца и внезапной смерти. Поэтому крайне важно регулярное наблюдение у кардиолога.

Выделяют два основных типа ГКМП:

- Обструктивная форма: асимметричное утолщение сердечной мышцы приводит к сужению выносящего тракта левого желудочка (градиент давления более 30 мм рт. ст.), что ограничивает поступление крови в аорту.

- Необструктивная форма - равномерное утолщение миокарда, не создающее значимого препятствия кровотоку (градиент давления ≤ 30 мм рт. ст.). 

Диагностика ГКМП начинается с квалифицированного медицинского осмотра и эхокардиографии (ЭхоКГ) - основного метода выявления заболевания. Магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) позволяет подробно оценить степень гипертрофии, выявить причину и уточнить диагноз. Для определения осложнений и общей клинической картины могут проводиться анализы крови (тропонин, пептид NP, BNP, карнитин, газовый состав), ЭКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование и катетеризация сердца.

Цель лечения - уменьшение симптомов, снижение риска осложнений и улучшение качества жизни пациента. Всем пациентам рекомендованы здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, достаточный сон, умеренная физическая активность, контроль массы тела и сопутствующих заболеваний (гипертонии, диабета и др.).

Хирургическое лечение (открытые и закрытые операции) применяется при обструктивной форме ГКМП, если медикаментозная терапия недостаточно эффективна. Используются: септальная миэктомия - частичное удаление утолщённой сердечной мышцы; миэктомия в сочетании с пластикой или протезированием митрального клапана; эндоваскулярная септальная абляция; имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

Диагностика и лечение ГКМП, включая стационарную помощь, хирургические вмешательства, предоперационные исследования, интенсивную терапию и госпитализацию, полностью покрываются системой обязательного медицинского страхования. Раннее выявление и своевременное лечение заболевания играют важную роль в улучшении качества жизни, профилактике осложнений и снижении риска внезапной сердечной смерти.

Для справки: ГКМП — это гипертрофия сердечной мышцы, чаще всего левого желудочка (реже — правого), возникающая вследствие утолщения отдельных участков миокарда, наиболее часто - межжелудочковой перегородки. Для справки: ГКМП — это гипертрофия сердечной мышцы, чаще всего левого желудочка (реже — правого), возникающая вследствие утолщения отдельных участков миокарда, наиболее часто - межжелудочковой перегородки.

Хирургическое лечение заболевания проводится в медицинских учреждениях, подведомственных ТАБИБ, в Научном хирургическом центре имени академика М.А. Топчубашова Министерства здравоохранения, а также в частных клиниках, имеющих договор с Агентством.

Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 522
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 19508
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7865
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 6105
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 2540
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 2898
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1418
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 2029
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3349
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2929
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4477

ЭТО ВАЖНО

Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 522
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 19508
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 7865
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 6105
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 2540
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 2898
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 1418
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном
2 января 2026, 23:28 2029
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль?
Греческий Кипр обеспокоен: что готовит Израиль? наша корреспонденция
2 января 2026, 19:04 3349
Зеленский меняет министра обороны
Зеленский меняет министра обороны
2 января 2026, 23:56 2929
Путин пробивает блокаду руками Трампа
Путин пробивает блокаду руками Трампа наша корреспонденция
2 января 2026, 17:15 4477
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться