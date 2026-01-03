Лечение гипертрофической кадиомиопатии в Азербайджане

Среди основных симптомов заболевания выделяют боль в груди, головокружение, одышку, выраженную слабость и утомляемость, эпизоды потери сознания, тахикардию и артериальную гипотензию. У некоторых пациентов могут присутствовать несколько симптомов одновременно, тогда как у других заболевание протекает бессимптомно. При отсутствии контроля ГКМП может привести к серьёзным осложнениям: фибрилляции предсердий, желудочковым аритмиям, инфекционному эндокардиту, внезапной остановке сердца и внезапной смерти. Поэтому крайне важно регулярное наблюдение у кардиолога.

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) - врождённое или приобретённое заболевание сердечной мышцы, характеризующееся выраженным утолщением стенок желудочков и нарушением их диастолической функции. Заболевание может проявляться кардиомегалией (увеличением размеров сердца), прогрессирующей сердечной недостаточностью, аритмиями и другими симптомами. Своевременная диагностика и раннее начало лечения играют решающую роль в предотвращении тяжелых осложнений.

Выделяют два основных типа ГКМП:

- Обструктивная форма: асимметричное утолщение сердечной мышцы приводит к сужению выносящего тракта левого желудочка (градиент давления более 30 мм рт. ст.), что ограничивает поступление крови в аорту.

- Необструктивная форма - равномерное утолщение миокарда, не создающее значимого препятствия кровотоку (градиент давления ≤ 30 мм рт. ст.).

Диагностика ГКМП начинается с квалифицированного медицинского осмотра и эхокардиографии (ЭхоКГ) - основного метода выявления заболевания. Магнитно-резонансная томография сердца (МРТ) позволяет подробно оценить степень гипертрофии, выявить причину и уточнить диагноз. Для определения осложнений и общей клинической картины могут проводиться анализы крови (тропонин, пептид NP, BNP, карнитин, газовый состав), ЭКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование и катетеризация сердца.

Цель лечения - уменьшение симптомов, снижение риска осложнений и улучшение качества жизни пациента. Всем пациентам рекомендованы здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, достаточный сон, умеренная физическая активность, контроль массы тела и сопутствующих заболеваний (гипертонии, диабета и др.).

Хирургическое лечение (открытые и закрытые операции) применяется при обструктивной форме ГКМП, если медикаментозная терапия недостаточно эффективна. Используются: септальная миэктомия - частичное удаление утолщённой сердечной мышцы; миэктомия в сочетании с пластикой или протезированием митрального клапана; эндоваскулярная септальная абляция; имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

Диагностика и лечение ГКМП, включая стационарную помощь, хирургические вмешательства, предоперационные исследования, интенсивную терапию и госпитализацию, полностью покрываются системой обязательного медицинского страхования. Раннее выявление и своевременное лечение заболевания играют важную роль в улучшении качества жизни, профилактике осложнений и снижении риска внезапной сердечной смерти.

Для справки: ГКМП — это гипертрофия сердечной мышцы, чаще всего левого желудочка (реже — правого), возникающая вследствие утолщения отдельных участков миокарда, наиболее часто - межжелудочковой перегородки.

Хирургическое лечение заболевания проводится в медицинских учреждениях, подведомственных ТАБИБ, в Научном хирургическом центре имени академика М.А. Топчубашова Министерства здравоохранения, а также в частных клиниках, имеющих договор с Агентством.