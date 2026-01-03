Индия хочет заменить Запад в России

Индийские предприниматели хотели бы занять в российской экономике ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, заявил в интервью РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.

«Индийский бизнес привлекает большой рынок с разрывом между спросом и предложением в некоторых потребительских и промышленных категориях, а также пространство, сформированное уходом Запада», — объяснил Котвани.

По его словам, в России есть интерес к индийским потребительским товарам, информационным технологиям и фармацевтике. Однако индийский предприниматель сталкивается с трудностями при выходе на российский рынок, отметил Котвани. Основные проблемы возникают в сфере банковских услуг, логистике; сложности также вызывает оформление соответствующей документации, сказал он.

Сейчас доля Индии в российском импорте не превышает 2%.