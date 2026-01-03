USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Индия хочет заменить Запад в России

09:23 1336

Индийские предприниматели хотели бы занять в российской экономике ниши, освободившиеся после ухода западных брендов, заявил в интервью РИА Новости президент Индийского бизнес-альянса (IBA) Сэмми Котвани.

«Индийский бизнес привлекает большой рынок с разрывом между спросом и предложением в некоторых потребительских и промышленных категориях, а также пространство, сформированное уходом Запада», — объяснил Котвани.

По его словам, в России есть интерес к индийским потребительским товарам, информационным технологиям и фармацевтике. Однако индийский предприниматель сталкивается с трудностями при выходе на российский рынок, отметил Котвани. Основные проблемы возникают в сфере банковских услуг, логистике; сложности также вызывает оформление соответствующей документации, сказал он.

Сейчас доля Индии в российском импорте не превышает 2%.

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1014
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5802
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4102
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2448
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4871
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26245
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9931
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9585
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8788
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5650
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2509

ЭТО ВАЖНО

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1014
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5802
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4102
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2448
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4871
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26245
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9931
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9585
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8788
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5650
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2509
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться