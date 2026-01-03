В Чехии скандал из-за слов об Украине

Причиной стала новогодняя речь Окамуры, в которой тот крайне резко раскритиковал поставки оружия Украине. «Мы не можем использовать деньги, принадлежащие чешским пенсионерам, людям с инвалидностью и семьям с детьми, для покупки оружия и его отправки на продолжение абсолютно бессмысленной войны», - заявил Окамура. Он обвинил союзников Киева в том, что те якобы зарабатывают на производстве и продаже оружия в долг, а окружение президента Украины Владимира Зеленского назвал «хунтой», у которой «деньги текут во все стороны».

Оппозиционные партии Чехии в нижней палате парламента страны договорились совместно инициировать голосование по вопросу об отставке ее спикера Томио Окамуры - лидера антимигрантской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD). На следующей неделе они начнут сбор подписей, сообщает чешское издание České noviny.

Кроме того, спикер чешского парламента упрекнул руководство Евросоюза в том, что «брюссельский поезд», «несмотря на предупреждения правительства США, движется к Третьей мировой войне».

Окамура, отвечая на критику, заявил, что у чешской оппозиции «к сожалению, нет никаких позитивных тем, которые могли бы улучшить уровень жизни граждан и поднять экономику».

6 ноября, на следующий день после своего избрания спикером парламента, Окамура распорядился снять с фасада его здания флаг Украины, заявив, что «Чешская Республика - прежде всего». В интернете была опубликована фотография, где политик во время снятия флага придерживает лестницу, на которой стоит другой человек.

Окамура, известный как националист с крайне правыми взглядами, был избран спикером парламента Чехии благодаря поддержке его партнеров по новой правящей коалиции - движения ANO миллиардера Андрея Бабиша и партии «Автомобилисты для себя». Эти партии пришли к власти по итогам парламентских выборов 3-4 октября 2025 года. Бабиш стал новым премьер-министром Чехии. Он сразу заявил, что Прага не возьмет на себя никаких гарантий по финансированию Украины.