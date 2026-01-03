У Кадырова «настрой боевой»

Видео с главой Чечни выложил в Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о своей болезни и госпитализации в Москву в конце декабря, пишет «Коммерсант».

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — говорит Кадыров на видео.

Под роликом Дудаев оставил расписание главы Чечни с 29 декабря по 2 января. Среди перечисленных задач Кадырова — совещание по подведению итогов текущего года, поздравление жителей республики с Новым годом, «отправка техники в зону боевых действий на Украине».

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространили информацию, что 25 декабря Рамзан Кадыров был госпитализирован накануне заседания Госсовета в Москве, которое прошло в этот день под председательством президента России Владимира Путина.