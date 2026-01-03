USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

У Кадырова «настрой боевой»

09:45 2449

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о своей болезни и госпитализации в Москву в конце декабря, пишет «Коммерсант».

Видео с главой Чечни выложил в Telegram-канале министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Настрой боевой. Люди нормальные понимают нас, а эти сатанисты и неонацисты свое дело делают, им за это платят. Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали — все равно будут эти сплетни», — говорит Кадыров на видео.

Под роликом Дудаев оставил расписание главы Чечни с 29 декабря по 2 января. Среди перечисленных задач Кадырова — совещание по подведению итогов текущего года, поздравление жителей республики с Новым годом, «отправка техники в зону боевых действий на Украине».

Ранее СМИ и Telegram-каналы распространили информацию, что 25 декабря Рамзан Кадыров был госпитализирован накануне заседания Госсовета в Москве, которое прошло в этот день под председательством президента России Владимира Путина.

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1015
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5803
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4102
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2455
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4872
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26248
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9931
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9587
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8791
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5651
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2509

