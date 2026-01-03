Грабители в Германии вошли во вкус

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (западная часть Германии) стало известно о третьем за последние несколько дней ограблении банков. Об этом пишет Deutsche Welle.

В местной полиции сообщили, что в отделении банка в городе Галле во время рабочего дня 30 декабря были взломаны четыре сейфовые ячейки. Размер ущерба пока не установлен. Неясно также, как преступники проникли в хранилище. Полиция связалась с владельцами вскрытых ячеек и попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.