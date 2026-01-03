USD 1.7000
EUR 2.0022
RUB 2.1715
Подписаться на уведомления
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Новость дня
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Грабители в Германии вошли во вкус

09:52 2044

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (западная часть Германии) стало известно о третьем за последние несколько дней ограблении банков. Об этом пишет Deutsche Welle.

В местной полиции сообщили, что в отделении банка в городе Галле во время рабочего дня 30 декабря были взломаны четыре сейфовые ячейки. Размер ущерба пока не установлен. Неясно также, как преступники проникли в хранилище. Полиция связалась с владельцами вскрытых ячеек и попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.

Ранее в Северном Рейне - Вестфалии ограбили два филиала банка Sparkasse. Первое ограбление произошло в Бонне 17 декабря, известно о нем стало лишь в конце месяца. В отделении банка Sparkasse вскрыли два сейфа, украв оттуда ценности на большую сумму, в основном золото. Полиция сообщила, что в преступлении заподозрен 22-летний бывший сотрудник банка.

Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано около 3200 ячеек с деньгами, золотом и другими драгоценностями. Преступники проникли в хранилище с прилегающей парковки, пробив стену. По некоторым данным, сумма ущерба может превысить 100 млн евро. Это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ, отмечает DW. 1 января сотрудники полиции признали, что у них по-прежнему нет ни одной серьезной улики, позволившей бы выйти на след грабителей.

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1016
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5804
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4104
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2457
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4874
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26251
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9934
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9589
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8793
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5653
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2510

ЭТО ВАЖНО

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1016
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5804
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4104
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2457
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4874
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26251
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9934
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9589
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8793
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5653
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2510
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться