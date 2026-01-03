Грабители в Германии вошли во вкус

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия (западная часть Германии) стало известно о третьем за последние несколько дней ограблении банков. Об этом пишет Deutsche Welle.
В местной полиции сообщили, что в отделении банка в городе Галле во время рабочего дня 30 декабря были взломаны четыре сейфовые ячейки. Размер ущерба пока не установлен. Неясно также, как преступники проникли в хранилище. Полиция связалась с владельцами вскрытых ячеек и попросили всех, кто мог стать свидетелями инцидента, сообщить об этом.
Ранее в Северном Рейне - Вестфалии ограбили два филиала банка Sparkasse. Первое ограбление произошло в Бонне 17 декабря, известно о нем стало лишь в конце месяца. В отделении банка Sparkasse вскрыли два сейфа, украв оттуда ценности на большую сумму, в основном золото. Полиция сообщила, что в преступлении заподозрен 22-летний бывший сотрудник банка.
Утром 29 декабря служба безопасности отделения Sparkasse в Гельзенкирхене обнаружила, что в хранилище банка взломано около 3200 ячеек с деньгами, золотом и другими драгоценностями. Преступники проникли в хранилище с прилегающей парковки, пробив стену. По некоторым данным, сумма ущерба может превысить 100 млн евро. Это ограбление называют одним из крупнейших за всю историю ФРГ, отмечает DW. 1 января сотрудники полиции признали, что у них по-прежнему нет ни одной серьезной улики, позволившей бы выйти на след грабителей.