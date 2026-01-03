USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН

Иран направил обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором «осудил» заявления президента США Дональда Трампа о протестах и предупредил о готовности защищаться в случае американского удара, сообщает агентство IRNA.

«Амир Саид Иравани, посол и представитель Ирана в ООН, осудил интервенционистские и подстрекательские заявления Трампа и подчеркнул неотъемлемое право Ирана на защиту своего суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности, а также на защиту своего народа от любого иностранного вмешательства», — говорится в заявлении.

По словам Иравани, Тегеран «обеспокоен» заявлениями Трампа. Он призвал осудить и расценить «безрассудные и провокационные заявления президента США в отношении Ирана как серьезное нарушения принципов Устава ООН».

Трамп 2 января сообщил, что в случае, если Иран будет убивать мирных протестующих, США готовы оказать помощь демонстрантам. Он добавил, что Соединенные Штаты сосредоточены и готовы к действиям.

Тем временем акции протеста, которые перерастают в массовые беспорядки, в Иране продолжаются. Протестующие жгут полицейские авто и государственные флаги. Полиция в ответ проводит массовые задержания.

Антиправительственные протесты продолжаются во многих городах Ирана уже шестой день. Они стали самыми масштабными с 2022 года. В протестах, направленных против резкого роста стоимости жизни, уже погибли по меньшей мере семь человек, более 30 получили ранения. С 28 декабря также были арестованы 119 протестующих, передает оппозиционное издание Iran International.

