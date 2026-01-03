США начали войну против Венесуэлы

Белый дом опубликует заявление по Венесуэле после того, как военные США покинут ее воздушное пространство, сообщает The Wall Street Journal. CNN передает, что комитет Сената США по вооруженным силам не получал предварительного уведомления о военных действиях на территории Венесуэлы. Телеканал NBC News сообщает, что территория вокруг президентского дворца Мирафлорес в Каракасе находится под защитой венесуэльских военных. По его данным, прилегающие к резиденции главы государства районы охраняют бойцы президентской гвардии и солдаты. Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал список атакованных США объектов в Венесуэле. Кроме здания парламента, под обстрел попали аэропорт Ла-Карлота, горный военный гарнизон в Катиа-ла-Мар, военная база Фуэрте-Тиуна, аэропорт в Эль-Атильо, авиабаза F-16 № 3 в Баркисимето, частный аэропорт Каракаса в Чаральяве, военная вертолетная база в Игероте. Также зафиксированы атаки в историческом центре Каракаса. Ряд районов остаются без электроснабжения.

* * * 12:34 Местонахождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро после ударов по Каракасу неизвестно, часть его окружения в безопасности, сообщают источники The New York Times. А президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США ударили по зданию парламента Венесуэлы. «Дворец федеральной законодательной власти подвергся бомбардировке», - говорится в его сообщении в X. В Сети распространяются кадры, как американцы бьют по кварталу Монтанья, где находится мавзолей Уго Чавеса.

* * * 12:30 Президент США Дональд Трамп провел в своей резиденции Мар-а-Лаго совещание по национальной безопасности перед ударами по Венесуэле, передает The New York Times. В то же время CBS News сообщает, что за несколько дней до этого Трамп разрешил американским военным нанести наземные удары по Венесуэле. Военные планировщики изначально рассматривали возможность начала операции в Рождество, но она была отложена из-за одновременных авиаударов США в Нигерии, а затем еще раз отложена из-за неблагоприятных погодных условий, пишет агентство. Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что взрывы прогремели в двух ключевых аэропортах столицы Венесуэлы параллельно с появлением информации о приказе президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по территории республики. На видеокадрах, опубликованных в социальных сетях, зафиксированы мощные взрывы в международном аэропорту имени Симона Боливара, расположенном менее чем в 24 км от центра Каракаса. По свидетельствам очевидцев, ударам также подвергся аэропорт Ла-Карлота - менее крупный объект на востоке столицы, который обслуживает военные и частные рейсы. На кадрах с места событий виден поднимающийся над ним дым. Американское посольство призвало граждан США не приезжать в Венесуэлу. Также утверждается, что министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес находился на авиабазе Тиуна во время американской атаки. Пока нет точной информации о состоянии здоровья министра.

* * * 11:57 Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал ввести в действие все планы национальной обороны для реализации в надлежащее время и при соответствующих обстоятельствах, говорится в заявлении правительства страны. Также правительство Венесуэлы призвало своих сторонников выйти на улицы: «Боливарианское правительство призывает все социальные и политические силы страны активизировать планы мобилизации и отвергнуть это империалистическое нападение». В МИД заявили, что Венесуэла «оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и независимости». Жители столицы Венесуэлы сообщили о звуках выстрелов в нескольких районах города, а также в других близлежащих населенных пунктах, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, сообщается, что США ввели запрет на полеты американских самолетов в воздушном пространстве Венесуэлы, выпустив соответствующее уведомление NOTAM.

* * * 11:43 Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Венесуэлу, сообщает глава МИД страны Иван Хиль. По словам Хиля, США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. «Целью этой атаки является захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности ее нефти и полезных ископаемых, с целью насильственного подрыва политической независимости страны. Этого им не удастся добиться. После более чем двухсот лет независимости народ и его законное правительство остаются непоколебимыми в защите суверенитета и неотъемлемого права определять свою судьбу», — говорится в заявлении МИД. Представитель американской армии сообщила газете The New York Times (NYT), что вооруженные силы США подтверждают факт взрывов в столице Венесуэлы Каракасе, но не располагают комментарием относительно причастности Вашингтона к произошедшему. При этом журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс утверждает, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Она отметила в социальной сети X, что приказ Трампа касался в том числе нанесения ударов по военным объектам в Венесуэле. «...Администрация рано утром в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро», — говорится в сообщении.

* * * 11:23 Дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса подвергся авиаудару, утверждает Sky News Arabia. По словам источников телеканала, обстрелу подвергся и порт в Каракасе. Тем временем на улицах Каракаса появилась бронетехника. Боевые машины выведены на улицы недалеко от президентского дворца Мирафлорес. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что столица Венесуэлы подверглась ракетной атаке, и призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств.

* * * 11:03 Огнем охвачен прибрежный город Ла-Гуайра, расположенный к северу от Каракаса. В то же время по всей столице Венесуэлы звучит сирена, сообщают СМИ. Также мощные взрывы гремят около аэропорта Игуэроте в штате Миранда. По данным Associated Press, в Каракасе прозвучало как минимум семь взрывов. Местное издание Efecto Cocuyo сообщило, что взрывы в Каракасе были слышны в районе военной базы Форт-Тиуна. Там находятся штаб-квартира Минобороны республики и командования армии. Также издание сообщает о столбах дыма над районом Ла-Карлоте, где находится авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.

* * * 10:32 В субботу, около 02:00 по местному времени, в столице Венесуэлы Каракасе были слышны громкие взрывы, сопровождаемые звуками, напоминающими пролет самолетов, сообщает AFP. Южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества.