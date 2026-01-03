USD 1.7000
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои

Зеленский может уволить и главу СБУ

12:12 1021

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и назначить его на другую должность. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

«Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение», — заявил один из собеседников агентства. 

По словам источников, такое решение вызовет много вопросов, так как Малюк «превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные «карты» за столом переговоров».

Собеседники издания во властных кругах отметили, что есть те, кто считает возможное увольнение Малюка серьезным ослаблением обороноспособности Украины, учитывая последние громкие операции СБУ.

Если Зеленский предложит отправить Малюка в отставку, то, согласно закону, это решение должна утвердить Верховная Рада.

В пятницу, 2 января, Владимир Зеленский сделал несколько кадровых перестановок. В частности, новым руководителем Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов. Место Буданова в ГУР занял уже бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Зеленский сообщил и о планах смены министра обороны: этот пост он предложил занять первому вице-премьеру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.

Зеленский может уволить и главу СБУ
Зеленский может уволить и главу СБУ
12:12 1022
Иран может выстрелить. Израиль переживает
Иран может выстрелить. Израиль переживает наша корреспонденция
02:40 5806
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь
Человек скатился: лишь две ценности – еда и жизнь о вечном; все еще актуально
2 января 2026, 23:28 4106
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
Протесты в Иране продолжаются. А власти обратились в ООН
10:23 2459
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга
Трагедия в Швейцарии. Выжившие утешают друг друга объектив haqqin.az
03:51 4875
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои
Народ Ирана вооружается... и вступает в первые бои видео; обновлено 01:45
01:45 26256
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном?
Россия разорвала с Молдовой. А что с Азербайджаном? важные тезисы российского МИД
2 января 2026, 19:45 9937
Начались аресты по делу братьев Алекперовых
Начались аресты по делу братьев Алекперовых новость дополнена
01:36 9592
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме
Армянский спортсмен заклеил надпись «Азербайджан» на своей форме Его оштрафовали; фото
01:44 8795
Что ожидает Иран: распад или смена власти?
Что ожидает Иран: распад или смена власти? главная тема
00:02 5656
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
Южный Йемен готовится провозгласить независимость
2 января 2026, 23:26 2511

