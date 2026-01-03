Зеленский может уволить и главу СБУ

«Попытки снять Василия Малюка с должности действительно есть. Но пока еще ничего не решено, идет обсуждение», — заявил один из собеседников агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка и назначить его на другую должность. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники.

По словам источников, такое решение вызовет много вопросов, так как Малюк «превратил СБУ в эффективную спецслужбу, которая проводит уникальные спецоперации и дает Украине сильные «карты» за столом переговоров».

Собеседники издания во властных кругах отметили, что есть те, кто считает возможное увольнение Малюка серьезным ослаблением обороноспособности Украины, учитывая последние громкие операции СБУ.

Если Зеленский предложит отправить Малюка в отставку, то, согласно закону, это решение должна утвердить Верховная Рада.

В пятницу, 2 января, Владимир Зеленский сделал несколько кадровых перестановок. В частности, новым руководителем Офиса президента Украины стал Кирилл Буданов. Место Буданова в ГУР занял уже бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Зеленский сообщил и о планах смены министра обороны: этот пост он предложил занять первому вице-премьеру — министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.