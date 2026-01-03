Москва заявила о «вооруженной агрессии» Америки против Венесуэлы

Власти США совершили «акт вооруженной агрессии против Венесуэлы», захватив президента Николаса Мадуро и его жену, заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости», — говорится в заявлении МИД РФ.
Российские дипломаты призвали не допустить дальнейшей эскалации, отметив, что Латинская Америка «должна оставаться зоной мира».
«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремела серия взрывов. Президент США Дональд Трамп заявил о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги, сообщив, что глава государства был вывезен из страны.